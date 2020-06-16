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Avanço da pandemia

Nova Venécia confirma quinta morte pelo novo coronavírus

O paciente era um idoso, de 78 anos, que testou positivo para a doença e estava internado no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, para tratar o vírus

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 10:59
Prefeitura de Nova Venécia registra primeira morte pela covid-19
Nova Venécia já contabiliza 143 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Nova Venécia/Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, confirmou a quinta morte por Covid-19 no município. O paciente era um idoso, de 78 anos, que não resistiu à doença e faleceu.
Segundo a secretaria, o idoso estava internado no Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Ele faleceu no dia 8 de junho, mas o resultado do exame que confirmou a contaminação pelo novo coronavírus só saiu na última sexta-feira (12), após o horário de atualização dos registros pela prefeitura.

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Com o novo óbito, o município já contabiliza cinco mortes em decorrência da doença e 143 casos confirmados. Uma pessoa continua internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 99 pacientes seguem em isolamento domiciliar.
Do total de casos confirmados, 38 já são considerados curados e outros 50 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus.

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