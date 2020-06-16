Nova Venécia confirma quinta morte pelo novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, confirmou a quinta morte por Covid-19 no município. O paciente era um idoso, de 78 anos, que não resistiu à doença e faleceu.
Segundo a secretaria, o idoso estava internado no Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Ele faleceu no dia 8 de junho, mas o resultado do exame que confirmou a contaminação pelo novo coronavírus só saiu na última sexta-feira (12), após o horário de atualização dos registros pela prefeitura.
Com o novo óbito, o município já contabiliza cinco mortes em decorrência da doença e 143 casos confirmados. Uma pessoa continua internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 99 pacientes seguem em isolamento domiciliar.
Do total de casos confirmados, 38 já são considerados curados e outros 50 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus.