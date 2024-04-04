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Contra o influenza

Nova vacina da gripe promete proteção quatro vezes maior a idosos

O imunizante Efluelda apresenta uma cobertura abrangente contra quatro tipos de vírus da gripe e é eficiente com apenas uma dose, segundo especialistas
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

04 abr 2024 às 08:56

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 08:56

Idoso Vacina
Nova vacina é voltada ao público a partir de 60 anos Crédito: Canva
Uma nova vacina contra o vírus causador da gripe já está disponível em clínicas particulares da Grande Vitória. Lançado pela farmacêutica francesa Sanofi, o imunizante Efluelda é voltado ao público a partir de 60 anos e, segundo especialistas, é quatro vezes mais potente do que versões comuns da vacina. O preço médio no mercado chega a R$ 280.
Com 60 microgramas de cada uma das quatro cepas do vírus de influenza A e de influenza B, em comparação com os 15 microgramas das vacinas convencionais, a Efluelda se destaca por sua potência, como observa o infectologista Lauro Ferreira Pinto, doutor em Doenças Infecciosas.
“A nova vacina Efluelda oferece quatro vezes mais proteção do que o imunizante tradicional.  E tem 24,2% a mais de eficácia do que as vacinas convencionais. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda o reforço do imunizante tradicional da gripe, com período de 30 dias entre as doses em idosos. Já a  Efluelda, por oferecer mais proteção, não necessita de uma segunda dose. Uma por ano resolve”, explica o médico.
Em 2024, a dose da Efluelda inclui duas cepas inativadas do tipo A (H1N1 e H3N2) e duas do tipo B (linhagens Victoria e Yamagata). Já a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), indicada a todo público, é trivalente e oferece proteção contra duas cepas do influenza A e uma do B. Assim, a infectologista Ana Paula Burian destaca que a nova vacina apresenta uma cobertura mais abrangente. Por conta dessa alta concentração de antígenos, o imunizante é recomendado para quem tem a partir de 60 anos, não sendo ainda liberada para o público abaixo dessa idade.
Nova vacina da gripe promete proteção quatro vezes maior a idosos
“A Efluelda proporciona uma proteção robusta para aqueles mais suscetíveis a complicações devido à idade avançada ou condições médicas, como câncer ou HIV. A proteção dos mais vulneráveis é essencial na batalha contra as doenças infecciosas", destaca Ana Paula.
Nota técnica da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) explica que, graças à maior concentração de antígenos, a reação do sistema imunológico dos idosos à vacina aumenta. Por isso, o imunizante é indicato a esse público.
Como o vírus da influenza pode causar complicações graves em quem tem mais de 60 anos, devido à fragilidade do sistema imunológico que afeta a defesa do organismo com o avanço da idade, Lauro Ferreira Pinto aponta a importância da utilização de um imunizante mais potente no combate à gripe.
“O idoso é quem mais tem problema cardiovascular, hipertensão, entre outros problemas de saúde. Por isso, o imunizante é fundamental para esse público, que deve ser vacinado todos os anos. O objetivo é proporcionar uma gripe mais branda e prevenir complicações, como pneumonia", destaca o infectologista.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a nova vacina pode produzir efeitos adversos semelhantes aos do imunizante tradicional, tais como dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação, dor muscular e de cabeça.

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