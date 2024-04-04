Nova vacina é voltada ao público a partir de 60 anos Crédito: Canva

Uma nova vacina contra o vírus causador da gripe já está disponível em clínicas particulares da Grande Vitória. Lançado pela farmacêutica francesa Sanofi, o imunizante Efluelda é voltado ao público a partir de 60 anos e, segundo especialistas, é quatro vezes mais potente do que versões comuns da vacina. O preço médio no mercado chega a R$ 280.

Com 60 microgramas de cada uma das quatro cepas do vírus de influenza A e de influenza B, em comparação com os 15 microgramas das vacinas convencionais, a Efluelda se destaca por sua potência, como observa o infectologista Lauro Ferreira Pinto, doutor em Doenças Infecciosas.

“A nova vacina Efluelda oferece quatro vezes mais proteção do que o imunizante tradicional. E tem 24,2% a mais de eficácia do que as vacinas convencionais. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda o reforço do imunizante tradicional da gripe, com período de 30 dias entre as doses em idosos. Já a Efluelda, por oferecer mais proteção, não necessita de uma segunda dose. Uma por ano resolve”, explica o médico.

Em 2024, a dose da Efluelda inclui duas cepas inativadas do tipo A (H1N1 e H3N2) e duas do tipo B (linhagens Victoria e Yamagata). Já a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), indicada a todo público, é trivalente e oferece proteção contra duas cepas do influenza A e uma do B. Assim, a infectologista Ana Paula Burian destaca que a nova vacina apresenta uma cobertura mais abrangente. Por conta dessa alta concentração de antígenos, o imunizante é recomendado para quem tem a partir de 60 anos, não sendo ainda liberada para o público abaixo dessa idade.

Your browser does not support the audio element. Nova vacina da gripe promete proteção quatro vezes maior a idosos

“A Efluelda proporciona uma proteção robusta para aqueles mais suscetíveis a complicações devido à idade avançada ou condições médicas, como câncer ou HIV. A proteção dos mais vulneráveis é essencial na batalha contra as doenças infecciosas", destaca Ana Paula.

Nota técnica da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) explica que, graças à maior concentração de antígenos, a reação do sistema imunológico dos idosos à vacina aumenta. Por isso, o imunizante é indicato a esse público.

Como o vírus da influenza pode causar complicações graves em quem tem mais de 60 anos, devido à fragilidade do sistema imunológico que afeta a defesa do organismo com o avanço da idade, Lauro Ferreira Pinto aponta a importância da utilização de um imunizante mais potente no combate à gripe.

“O idoso é quem mais tem problema cardiovascular, hipertensão, entre outros problemas de saúde. Por isso, o imunizante é fundamental para esse público, que deve ser vacinado todos os anos. O objetivo é proporcionar uma gripe mais branda e prevenir complicações, como pneumonia", destaca o infectologista.