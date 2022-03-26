Nova estação de bombeamento promete resolver alagamentos em Vila Velha

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, em Vila Velha , entregue neste sábado (26), promete resolver os problemas de alagamentos no município, segundo o governador Renato Casagrande , que inaugurou o equipamento durante a manhã. Foram investidos R$ 39 milhões na estrutura, que vai beneficiar cerca de 140 mil habitantes.

"Vamos resolver os alagamentos de Vila Velha com investimento do governo do Estado e com o suporte da prefeitura, que está se comprometendo a fazer as bombas funcionarem e limpando os canais para a água fluir. É um problema crônico que existe desde quando Vasco Fernandes Coutinho chegou e, finalmente, vamos resolver" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Por meio de oito bombas, a EBAP Foz da Costa tem capacidade de bombeamento que pode chegar a até 25 metros cúbicos por segundo, o que, segundo o governo do Estado , deve auxiliar na drenagem das águas da bacia do Canal da Costa e impedir os alagamentos em Vila Velha.

Para quem vive na região, a expectativa é que o problema seja resolvido. “Se todo esses investimentos, se esse projeto, com essa magnitude der certo, nossa expectativa é eliminar 50%, 70%, até 90% do sofrimento dos moradores da Grande Cobilândia", disse Francisco de Moraes, morador de Rio Marinho.

Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa foi inaugurada em Vila Velha

O governo do Estado informou que serão beneficiados com o investimento os bairros Praia da Costa, Itapuã, Coqueiral de Itaparica, Residencial Coqueiral, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Vista da Penha, Soteco, Cristóvão Colombo, Olaria, Divino Espírito Santo, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Praia de Itaparica, Jardim Guadalajara, Santa Inês, Jaburuna, Centro, Glória e Praia das Gaivotas.

Os investimentos em obras de macrodrenagem no Espírito Santo, segundo o governo do Estado, passam de R$ 580 milhões. De acordo com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, é o maior investimento em macrodrenagem em Vila Velha.

“São mais de R$ 400 milhões para reduzir os alagamentos causados pelas chuvas intensas, que é um problema antigo dos moradores de Vila Velha. A entrega da EBAP Foz do Costa é um marco histórico deste governo, pois enfrenta um desafio crônico da Região Metropolitana”, pontuou.

COMO A ESTAÇÃO VAI FUNCIONAR

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Foz do Costa trabalhará interligada ao sistema inteligente de macrodrenagem dos municípios de Vila Velha e Cariacica, através de um Centro de Operação remota. Juntas, as estações possuem capacidade de bombear 350 milhões de litros de água por hora, com lançamento para a baía de Vitória e para o Rio Jucu.

Além dessas estações, o sistema de macrodrenagem de Vila Velha contará com a construção de 3,3 km de galerias nos bairros Cobilândia, Nova Itaparica e Jockey e, também, de um dique no Canal Marinho que levará as águas do córrego Campo Grande, da Vala América, do bairro São Torquato e das EBAPs Cobilândia e Marilândia para a baía de Vitória, passando pela EBAP Marinho.

As EBAPs Foz do Costa, Marinho e Aribiri possuem comportas de maré, que têm a função de controlar a entrada do mar nos canais em épocas de chuva. Veja o que está incluído na tecnologia das estações: