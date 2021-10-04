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Nesta reta final do ano, dá tempo de entrar em forma para o verão

A nutricionista Roberta Larica afirma que é possível mudar alguns hábitos e fazer escolhas que vão melhorar não apenas a aparência, mas principalmente a saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2021 às 18:20

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 18:20

Respeite a dieta do outro
Optar por alimentos naturais, evitando os industrializados, ajuda no processo da perda de peso Crédito: Unsplash
Nos meses que antecedem a estação mais quente do ano, começa a correria para perder aqueles quilinhos a mais e fazer as pazes com o próprio corpo. Nesse pouco tempo que falta para o verão, vem à tona a dúvida dos sedentários de plantão: será que ainda dá tempo para entrar em forma nesta reta final do ano?
Para ajudar você a sair do sedentarismo e conseguir perder uns quilinhos para curtir a estação do calor, a nutricionista Roberta Larica, comentarista do quadro Boa Mesa CBN, da CBN Vitória, explicou, em entrevista ao apresentador do CBN Cotidiano, Mário Bonella, que dá tempo de mudar alguns hábitos e fazer escolhas que vão melhorar não apenas a aparência, mas principalmente a saúde. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com a nutricionista Roberta Larica
Segundo a especialista, esse é o momento para começar a rever a lista do início do ano, compostas por promessas de uma saúde melhor e o retorno à boa forma. Entretanto, a especialista ressalta que, para obter resultados satisfatórios e não comprometer o corpo, as dietas devem ser indicadas e acompanhadas sempre por um médico ou nutricionista.
"Devemos ter a consciência de que o consumo de determinados alimentos, como o açúcar, vai interferir nos resultados para ter saúde e corpo desejados. "
Roberta Larica - Nutricionista e comentarista do Boa Mesa CBN

CONFIRA ALGUMAS DICAS DA NUTRICIONISTA:

Inserir a atividade física no cotidiano

Segundo a nutricionista, o açúcar está presente não apenas no cafezinho ou no preparo de um doce, mas principalmente na composição dos carboidratos. E cabe ressaltar que, quando comemos um doce de barriga vazia, o pico glicêmico é muito maior do que quando comemos um docinho depois do almoço. “Mas devemos pensar que ainda mais perigosas são as grandes quantidades de açúcar presentes em molhos, sorvetes e iogurtes industrializados".
No dia a dia, comemos muitos alimentos que são ultraprocessados, compostos por conservantes e ricos em açúcar, que fazem mal à saúde. Em substituição, dê preferência aos alimentos naturais: frutas, verduras, carnes magras, ovos, leguminosas, farinhas integrais, fibras, leite e derivados naturais sem conservantes. “Também é importante lembrar que, quanto menos ingredientes na composição do alimento processado, melhor”, explica a especialista.
O ideal, segundo a  nutricionista, é jantar três horas antes de se deitar e tentar comer menos. O caminho para comer menos no jantar é realizar um lanche da tarde, algo que diminua o apetite, e dar preferência a uma proteína.
Roberta Larica explica que, mesmo com a proximidade do fim do ano, não é necessário se inscrever na academia, nem comprar equipamentos para sair do sedentarismo. Basta fazer uma atividade física que seja do seu gosto e mantê-la em rua rotina.

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