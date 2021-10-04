Nesta reta final do ano, dá tempo de entrar em forma para o verão

Inserir a atividade física no cotidiano

Segundo a nutricionista, o açúcar está presente não apenas no cafezinho ou no preparo de um doce, mas principalmente na composição dos carboidratos. E cabe ressaltar que, quando comemos um doce de barriga vazia, o pico glicêmico é muito maior do que quando comemos um docinho depois do almoço. “Mas devemos pensar que ainda mais perigosas são as grandes quantidades de açúcar presentes em molhos, sorvetes e iogurtes industrializados".

No dia a dia, comemos muitos alimentos que são ultraprocessados, compostos por conservantes e ricos em açúcar, que fazem mal à saúde. Em substituição, dê preferência aos alimentos naturais: frutas, verduras, carnes magras, ovos, leguminosas, farinhas integrais, fibras, leite e derivados naturais sem conservantes. “Também é importante lembrar que, quanto menos ingredientes na composição do alimento processado, melhor”, explica a especialista.

O ideal, segundo a nutricionista, é jantar três horas antes de se deitar e tentar comer menos. O caminho para comer menos no jantar é realizar um lanche da tarde, algo que diminua o apetite, e dar preferência a uma proteína.