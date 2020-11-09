Naufrágio em Guarapari: sobrevivente vai ajudar nas buscas por marítimo

A família afirma que vai à Capitania dos Portos nesta segunda-feira (09) para pedir autorização para que o tripulante vá ao local do acidente, que aconteceu no dia primeiro de novembro. Caso a Capitania autorize e haja condições climáticas, uma embarcação da empresa, dona do rebocador que afundou, deve levá-lo até próximo à Ilha Escalvada, onde teria ocorrido o naufrágio.

"A empresa já disponibilizou um rebocador pra gente ir lá com o Pedro, que vai poder indicar melhor onde a embarcação afundou. Também está indo um mergulhador que é amigo da família e mais alguém que vai fazer a busca onde caiu esse rebocador. Mas antes vamos confirmar com a Capitania. A gente só tem que agradecer ao Pedro e aos colegas por ajudar em um momento tã difícil pra eles também", revelou.