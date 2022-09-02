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Câmera flagrou

“Nasci de novo”, diz ciclista atropelada por carro em São Roque do Canaã

Roberta Frei Rodrigues ficou presa debaixo do carro e resgatada com ajuda do motorista do veículo e de pessoas que presenciaram o acidente. Ela sofreu apenas uma lesão no quadril
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 set 2022 às 18:36

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 18:36

Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, seguia para o trabalho quando foi atropelada por um carro em São Roque do Canaã
Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, seguia para o trabalho quando foi atropelada por um carro em São Roque do Canaã Crédito: Hériklis Douglas
A auxiliar de limpeza Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, acredita que está viva por um milagre. Ela foi vítima de um atropelamento impressionante registrado na quarta-feira (31), no Centro de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que a ciclista é atingida por um carro e fica presa debaixo do veículo. Apesar da gravidade do acidente, a jovem teve apenas uma lesão no quadril e se recupera em casa.
"Milagre de Deus. Nasci de novo, porque poderia ter acontecido algo pior. Mas Deus me livrou, me deu mais uma chance para viver"
Roberta Frei Rodrigues - Auxiliar de limpeza atropelada
Roberta seguia de bicicleta para o trabalho e estava passando pela rua Lourenço Roldi quando o acidente aconteceu. Na gravação (vídeo acima) é possível ver a ciclista desviando de um veículo parado com o pisca-alerta ligado e, no mesmo momento, outro automóvel – que estava estacionado – tenta fazer um retorno na via para pegar a direção contrária e acaba atingindo e passando por cima da mulher (o trecho da gravação cortado porque as imagens são fortes).
“Eu vi o carro de trás, até desviei dele, mas não vi que o outro carro ia sair. Até tentei desviar também, mas acabei caindo e ele passou por cima de mim”, contou Roberta em entrevista ao reportér Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste. Após o atropelamento, o motorista do carro e várias pessoas que presenciaram o acidente se mobilizaram para retirar a vítima debaixo do veículo.
"Foi muito desesperador. Eu também sentia muita dor da bacia para baixo. Achei que tinha até quebrado uma perna "
Roberta Frei Rodrigues - Auxiliar de limpeza atropelada
Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, seguia para o trabalho quando foi atropelada por um carro em São Roque do Canaã
Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos,  se emociona ao falar do acidente. Crédito: Hériklis Douglas
A auxiliar de limpeza foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Pronto Atendimento (PA) do município. Roberta ficou dois dias internada, mas não teve nenhuma fratura grave, apenas uma lesão no quadril.
O veículo envolvido no acidente é de uma empresa de operação de internet. O motorista fez o teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Após o acidente, a Polícia Militar o liberou junto com o carro já que não foram constatadas irregularidades.

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