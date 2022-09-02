“Nasci de novo”, diz ciclista atropelada por carro em São Roque do Canaã

Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, seguia para o trabalho quando foi atropelada por um carro em São Roque do Canaã Crédito: Hériklis Douglas

"Milagre de Deus. Nasci de novo, porque poderia ter acontecido algo pior. Mas Deus me livrou, me deu mais uma chance para viver" Roberta Frei Rodrigues - Auxiliar de limpeza atropelada

Roberta seguia de bicicleta para o trabalho e estava passando pela rua Lourenço Roldi quando o acidente aconteceu. Na gravação (vídeo acima) é possível ver a ciclista desviando de um veículo parado com o pisca-alerta ligado e, no mesmo momento, outro automóvel – que estava estacionado – tenta fazer um retorno na via para pegar a direção contrária e acaba atingindo e passando por cima da mulher (o trecho da gravação cortado porque as imagens são fortes).

“Eu vi o carro de trás, até desviei dele, mas não vi que o outro carro ia sair. Até tentei desviar também, mas acabei caindo e ele passou por cima de mim”, contou Roberta em entrevista ao reportér Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste. Após o atropelamento, o motorista do carro e várias pessoas que presenciaram o acidente se mobilizaram para retirar a vítima debaixo do veículo.

"Foi muito desesperador. Eu também sentia muita dor da bacia para baixo. Achei que tinha até quebrado uma perna " Roberta Frei Rodrigues - Auxiliar de limpeza atropelada

Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, se emociona ao falar do acidente. Crédito: Hériklis Douglas

A auxiliar de limpeza foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Pronto Atendimento (PA) do município. Roberta ficou dois dias internada, mas não teve nenhuma fratura grave, apenas uma lesão no quadril.