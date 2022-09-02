“Nasci de novo”, diz ciclista atropelada por carro em São Roque do Canaã

A auxiliar de limpeza Roberta Frei Rodrigues, de 24 anos, acredita que está viva por um milagre. Ela foi vítima de um atropelamento impressionante registrado na quarta-feira (31), no Centro de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que a ciclista é atingida por um carro e fica presa debaixo do veículo. Apesar da gravidade do acidente, a jovem teve apenas uma lesão no quadril e se recupera em casa.
"Milagre de Deus. Nasci de novo, porque poderia ter acontecido algo pior. Mas Deus me livrou, me deu mais uma chance para viver"
Roberta seguia de bicicleta para o trabalho e estava passando pela rua Lourenço Roldi quando o acidente aconteceu. Na gravação (vídeo acima) é possível ver a ciclista desviando de um veículo parado com o pisca-alerta ligado e, no mesmo momento, outro automóvel – que estava estacionado – tenta fazer um retorno na via para pegar a direção contrária e acaba atingindo e passando por cima da mulher (o trecho da gravação cortado porque as imagens são fortes).
“Eu vi o carro de trás, até desviei dele, mas não vi que o outro carro ia sair. Até tentei desviar também, mas acabei caindo e ele passou por cima de mim”, contou Roberta em entrevista ao reportér Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste. Após o atropelamento, o motorista do carro e várias pessoas que presenciaram o acidente se mobilizaram para retirar a vítima debaixo do veículo.
"Foi muito desesperador. Eu também sentia muita dor da bacia para baixo. Achei que tinha até quebrado uma perna "
A auxiliar de limpeza foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Pronto Atendimento (PA) do município. Roberta ficou dois dias internada, mas não teve nenhuma fratura grave, apenas uma lesão no quadril.
O veículo envolvido no acidente é de uma empresa de operação de internet. O motorista fez o teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Após o acidente, a Polícia Militar o liberou junto com o carro já que não foram constatadas irregularidades.