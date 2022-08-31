Após bilhete, mãe perdoa ladrão que roubou carro com cadeirinha de filho

Família teve carro devolvido após suspeito ver cadeirinha de criança em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

"Eu perdoo. Eu perdoo, porque eu precisava demais dessa cadeirinha, eu preciso demais desse carro. Só a cadeirinha especial custa mais de R$ 17 mil.". A afirmação é da dona de casa Rosyneide Almeida, que teve o carro roubado e depois devolvido pelos ladrões em Cariacica, no último domingo (28).

"Fiquei desacreditada do ser humano no momento em que aconteceu, pois ouvimos falar muito de assalto, de crime, de tudo de ruim que a bandidagem faz, mas não acreditamos que vamos, um dia, passar por isso. Eu fiquei muito abalada e muito desacreditada do ser humano. Quando peguei esse bilhete, eu fiquei até feliz de saber que eles têm compaixão pela dor do outro", declarou Rosyneide.

O carro foi encontrado na segunda-feira (30) por uma amiga da família, que viu o carro na rua e informou a polícia. Ao verificarem o veículo, os oficiais encontraram um bilhete deixado pelo assaltante para a mãe da criança, com um pedido de desculpas e dizendo que o tanque do veículo estava cheio de combustível.

"O crime pede perdão. Na hora da tensão, não deu pra ver o problema da criança. O carro está sendo devolvido. Tanque cheio!!!".

Bandidos deixaram bilhete se desculpando pelo roubo do carro Crédito: Reprodução

A família já recuperou o carro. Mas, ao contrário do que diz o bilhete, o tanque não estava cheio. "Quando levaram, ele estava com um quarto de tanque. Encontramos na reserva. Não deixaram, pelo contrário, gastaram", riu a mãe das crianças.

No último domingo, Rosyneide Almeida guardava o carro na garagem de casa quando dois bandidos chegaram em um carro branco e um deles abordou a mulher para roubar o veículo. Dentro dele estavam os dois filhos de Rosyneide, Cauã, de quatro anos, e Isadora, de dez. O criminoso pediu que Rosyneide tirasse os filhos do carro e levou o veículo.

Na hora do roubo, Cauã estava no colo da irmã, mas o carro possuía uma cadeirinha especial para o transporte do menino, que ficou com sequelas de uma encefalite sofrida quando tinha pouco mais de um ano de idade. A família, então, fez uma campanha nas redes sociais para que o carro fosse encontrado. Mas não esperava o que viria a seguir.

Ganharam rastreamento

Além da surpresa de terem encontrado o carro com a cadeirinha de Cauã dentro, a família também recebeu uma doação que vai garantir mais segurança. Eles ganharam um serviço de rastreamento.

"Entraram em contato comigo pelas redes sociais do Cauã, onde recebemos doações para ajudar na recuperação dele. Uma pessoa se propôs a fazer a doação do serviço de rastreamento, que está sendo instalado neste momento", disse a mãe na manhã desta quarta (31).

"Agradeço muito à população. Fui muito abraçada, eles se prontificaram a fazer uma rifa para adquirir outra cadeira, as pessoas me mandaram vibrações positivas dizendo que estavam confiantes, que íamos achar. Foi muito compartilhado, isso ganhou uma força".

Em nota, A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.