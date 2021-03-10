Mulheres na liderança: como ampliar espaços nos dias atuais

A Roda de Conversa, já tradicional no calendário do Mês da Mulher da Rede Gazeta, desta vez tratou sobre "Mulheres Líderes". O bate-papo, conduzido pela colunista Renata Rasseli, foi transmitido ao vivo aqui em A Gazeta nesta quinta-feira (11), a partir das 16h30. O tema debateu os espaços de liderança ocupados por mulheres e como ampliar esses lugares. Para isso, a live contou com a empresária Cris Samorini, a engenheira civil Patricia Daher e a médica Flávia Scherre. Assista abaixo, na íntegra.
Cris é diretora comercial da Grafitusa e a primeira mulher a comandar a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), com mandato até 2023, e a terceira a representar o setor industrial no país. Já Patricia é gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal, empresa em que atua há 17 anos e onde soma 198 funcionários e mais de 800 terceirizados nessa gestão. Para completar, a ginecologista e obstetra Flávia é a primeira mulher a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas no Espírito Santo.
A abertura do evento ficou por conta da vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes. Em intensa agenda de trabalho, ela, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice no Estado, gravou uma mensagem para as capixabas para iniciar a programação. A live é uma realização de A Gazeta, com patrocínio de ArcelorMittal, Café Cafuso, Rede Meridional e Escola São Domingos.