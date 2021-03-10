Mulheres na liderança: como ampliar espaços nos dias atuais

Cris Samorini, Patricia Daher Raya, Flávia Scherre e Renata Rasseli: a Roda de Conversa da Rede Gazeta em homenagem ao Mês da Mulher deste ano tratou sobre o tema "Mulheres Líderes".

A abertura do evento ficou por conta da vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes. Em intensa agenda de trabalho, ela, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice no Estado, gravou uma mensagem para as capixabas para iniciar a programação. A live é uma realização de A Gazeta, com patrocínio de ArcelorMittal, Café Cafuso, Rede Meridional e Escola São Domingos.

