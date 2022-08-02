Mulher atropelada por ônibus na Serra será indenizada em R$ 60 mil

Uma mulher que foi atropelada por um ônibus do Sistema Transcol quando estava na calçada deverá ser indenizada em R$ 60 mil. Segundo a decisão, divulgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ) nesta segunda-feira (1º), a empresa de transporte coletivo também terá de arcar com os custos hospitalares da vítima.

O atropelamento aconteceu em 2016, em frente ao Hospital Estadual Dório Silva, no bairro Laranjeiras, na Serra . De acordo com o TJES, a mulher – que não teve a identidade revelada – foi socorrida para o hospital, mas teve de ser transferida por conta da gravidade dos ferimentos. Ela chegou a ficar em coma e permaneceu internada por dez dias.

No processo, a mulher relatou usar anticonvulsivante profilático por conta de uma contusão cerebral que ocorreu após sofrer traumatismo craniano grave em decorrência do atropelamento.

Segundo o Tribunal de Justiça, a empresa confirmou os fatos, mas alegou que o motorista teria perdido o controle do ônibus após perceber que havia um problema com os freios do coletivo. A empresa descreveu, portanto, que se trata de um "episódio acidental imprevisto".