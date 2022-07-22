MPES leiloa carros, móveis e computadores; veja como participar

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está organizando um leilão virtual para venda de veículos, móveis, eletrodomésticos, computadores, mesas e cadeiras. Cada produto já tem o valor do lance inicial estipulado. Os itens podem ser visitados pelos interessados mediante agendamento. O prazo final para apresentação dos lances é o próximo dia 1º de agosto.
MPES leiloa carros, móveis e computadores, saiba como participar
O leilão acontece apenas pela internet. As propostas deverão ser enviadas por clientes previamente cadastrados e habilitados no site da Prosalem Leilões. As regras, os prazos e os produtos – com os respectivos lances iniciais – foram divulgados em um edital (veja abaixo).
Arquivos & Anexos
Edital - Leilão virtual do MPES
Veja todos os detalhes e regras sobre o leilão do Ministério Público do Espírito Santo
Tamanho do arquivo: 1mb
VEJA DETALHES DO LEILÃO
Qual o prazo para participar do leilão?
O leilão de bens móveis, inclusive veículos, considerados inservíveis será realizado até o dia 1º de agosto de 2022, com encerramento dos lotes a partir das 10h, de forma exclusivamente on-line, por meio do site do Leiloeiro Oficial.
Como visitar os bens móveis?
Os bens móveis poderão ser visitados na "Unidade Avançada do MPES", que fica na Rua Desembargador Homero Mafra, 188, na Enseada do Suá, em Vitória. Para fazer a visita é necessário fazer o agendamento prévio. Os agendamentos são para os dias 28 e 29 de julho, das 12h30 às 17h.
Como solicitar a visitação?
Para solicitar agendamento de visita, deverá ser enviado e-mail para [email protected], informando: nome completo, RG, data, horário de preferência e telefone (com DDD) para contato. O agendamento será confirmado por e-mail pela comissão. Os pedidos de visitação serão recebidos até as 16h do dia 27 deste mês.
Quem pode participar?
Poderão oferecer lances pessoas físicas ou jurídicas inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, e possuidoras de documento de identidade, excluídos os menores de 18 anos não emancipados.
Como participar?
Para participar do leilão de forma on-line, o usuário deverá efetuar o cadastro neste site, com antecedência mínima de 24 horas da data de finalização do leilão.
Qual o prazo de pagamento?
O arrematante deverá efetuar o pagamento do lance no prazo máximo de três dias úteis após a realização do leilão, por meio de transferência bancária, PIX ou depósito.
Qual o prazo para retirada?
Confirmados os pagamentos e adotadas as demais providências, os bens deverão ser retirados do pátio do MPES em até cinco dias úteis, a contar da autorização concedida pelo leiloeiro, também mediante agendamento prévio.