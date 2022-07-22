MPES leiloa carros, móveis e computadores; veja como participar

Os bens móveis poderão ser visitados na "Unidade Avançada do MPES", que fica na Rua Desembargador Homero Mafra, 188, na Enseada do Suá, em Vitória. Para fazer a visita é necessário fazer o agendamento prévio. Os agendamentos são para os dias 28 e 29 de julho, das 12h30 às 17h.