Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Movimento quer distribuir 5 mil cestas básicas para quem tem fome no ES

Iniciativa do grupo UniãoES tem o apoio da Rede Gazeta. Doação, com valor mínimo de R$ 68, é feita pela internet
Álvaro Guaresqui

Álvaro Guaresqui

Publicado em 

02 jun 2021 às 18:25

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 18:25

Alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão, fazem parte de cestas básicas
Alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão fazem parte de cestas básicas Crédito: Rafaela Frutoso
A pandemia de Covid-19 trouxe reflexos econômicos e sociais gravíssimos para a sociedade, sendo a insegurança alimentar (incerteza se a pessoa conseguirá se alimentar naquele dia) e a fome (falta total de alimento) alguns dos retratos mais duros dos tempos atuais, somados às milhares de mortes no país.
Diante do quadro crítico, pessoas, organizações e empresas têm mobilizado esforços para atender a população mais afetada. No Espírito Santo, desde março do ano passado, o grupo UniãoES arrecada doações para compra e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o apoio da Rede Gazeta, o movimento quer arrecadar e distribuir, neste mês de junho, 5 mil cestas básicas.
A ideia é simples: uma plataforma onde interessados podem contribuir com valores referentes ao preço das cestas (R$ 68 é o valor mínimo), e uma rede de apoiadores que se responsabilizam por todo o processo logístico que envolve adquirir e distribuir os alimentos. Para entrar nesta corrente do bem, a partir desta quarta-feira (02), acesse o site www.uniaoes.org.

PRIMEIRA REFEIÇÃO DA SEMANA

O grupo tem uma meta ousada: em 20 dias arrecadar R$ 350 mil em doações que serão revertidas em ao menos 5 mil cestas básicas. “Nós, que estamos na ponta, nas entregas das cestas, escutamos de muitas pessoas que aquela comida é a primeira refeição da semana, não a comida do dia, porque ao longo dos dias anteriores elas se alimentaram de farinha, água ou café. Isso é muito, muito triste. Mas é a realidade e a gente vai tentar trabalhar para ajudar a parcela da sociedade que precisa da forma como nós conseguimos”, relata o empresário Rogério Salume, coordenador do UniãoES.
Salume estima que, se a meta for alcançada, cerca de 25 mil pessoas possam ser beneficiadas, considerando uma média de cinco indivíduos por família. As entregas de alimentos são feitas pelo UniãoES em todo o Estado. O grupo conta com o apoio de associações beneficentes, líderes comunitários, igrejas e outras entidades para fazer o levantamento das famílias que serão beneficiadas.

Veja Também

Fome retorna vigorosamente à cena pública com a pandemia

Apae de Vitória lança campanha para ajudar quem tem fome. Veja como doar

Veja como você pode ajudar quem passa fome no ES durante pandemia

Mais de 70 organizações apoiam as iniciativas do UniãoES. A Rede Gazeta integra o grupo e apoia todas as campanhas desde a sua formação. "A insegurança alimentar e a falta de comida na mesa são motivo de enorme preocupação no contexto em que estamos. A pandemia já tem trazido efeitos nefastos para todas as áreas do país, com perdas sociais, financeiras e humanas. O momento exige união de esforços e um olhar generoso para com aqueles que estão mais vulneráveis", pontua o diretor-geral da empresa, Café Lindenberg.

HISTÓRICO

Nos últimos meses, o UniãoES já viabilizou a distribuição de mais de 7 mil cestas básicas, que somam quase R$ 421 mil doados a partir do site. “As pessoas precisam se alimentar. O indivíduo com fome perde o seu equilíbrio emocional, e isso provoca reflexos dentro do núcleo familiar, na comunidade, no bairro, na cidade... gera um impacto social muito grande. Com a ajuda das pessoas e das empresas, nós vamos conseguir ajudar quem precisa. Não é uma obrigação, é um ato de boa vontade e nós estamos aqui abertos para ser a ponte entre quem doa e quem recebe esses alimentos”, pontua o empresário Rogério Salume.
Há dois meses, o hub de inovação Base27 promoveu uma campanha de arrecadação e doação de alimentos. Agora, se juntou ao UniãoES para um novo ciclo de arrecadações. "A pandemia nos levou a pensar que juntos, como organização, como o Base 27 que reúne várias empresas, a gente tem muito mais força que um trabalho individual. Foi isso que nos levou a esses esforços. E está sendo muito interessante, porque as empresas participam, os colaboradores das empresas também, e quando tem a chance de fazer distribuição, eles percebem uma realidade diferente daquela que eles estão acostumados. Isso reforça muito essa identidade do colaborador com a organização, com a empresa. É uma relação de ganho para todos os lados”, considera do presidente do Base27, Francisco Carvalho.
Um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) revelou que 55,2% dos brasileiros estão em situação de insegurança alimentar - ou seja, não têm certeza de que vão conseguir se alimentar de forma adequada, em quantidade ou qualidade, nas próximas refeições. O quadro de fome, ou seja, a certeza de que não há o que comer, já atinge 19 milhões de pessoas no Brasil.

COMO DOAR

  • A doações são feitas no site www.uniaoes.org
  • Valor mínimo: R$ 68,00 (referente a uma cesta básica)
  • Formas de pagamento: boleto, cartão de crédito, depósito ou PicPay.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação espírito santo Rede Gazeta Alimentos Fome
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados