Movimento quer distribuir 5 mil cestas básicas para quem tem fome no ES

Alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão fazem parte de cestas básicas Crédito: Rafaela Frutoso

A pandemia de Covid-19 trouxe reflexos econômicos e sociais gravíssimos para a sociedade, sendo a insegurança alimentar (incerteza se a pessoa conseguirá se alimentar naquele dia) e a fome (falta total de alimento) alguns dos retratos mais duros dos tempos atuais, somados às milhares de mortes no país.

Diante do quadro crítico, pessoas, organizações e empresas têm mobilizado esforços para atender a população mais afetada. No Espírito Santo , desde março do ano passado, o grupo UniãoES arrecada doações para compra e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o apoio da Rede Gazeta , o movimento quer arrecadar e distribuir, neste mês de junho, 5 mil cestas básicas.

A ideia é simples: uma plataforma onde interessados podem contribuir com valores referentes ao preço das cestas (R$ 68 é o valor mínimo), e uma rede de apoiadores que se responsabilizam por todo o processo logístico que envolve adquirir e distribuir os alimentos. Para entrar nesta corrente do bem, a partir desta quarta-feira (02), acesse o site www.uniaoes.org.

PRIMEIRA REFEIÇÃO DA SEMANA

O grupo tem uma meta ousada: em 20 dias arrecadar R$ 350 mil em doações que serão revertidas em ao menos 5 mil cestas básicas. “Nós, que estamos na ponta, nas entregas das cestas, escutamos de muitas pessoas que aquela comida é a primeira refeição da semana, não a comida do dia, porque ao longo dos dias anteriores elas se alimentaram de farinha, água ou café. Isso é muito, muito triste. Mas é a realidade e a gente vai tentar trabalhar para ajudar a parcela da sociedade que precisa da forma como nós conseguimos”, relata o empresário Rogério Salume, coordenador do UniãoES.

Salume estima que, se a meta for alcançada, cerca de 25 mil pessoas possam ser beneficiadas, considerando uma média de cinco indivíduos por família. As entregas de alimentos são feitas pelo UniãoES em todo o Estado. O grupo conta com o apoio de associações beneficentes, líderes comunitários, igrejas e outras entidades para fazer o levantamento das famílias que serão beneficiadas.

Mais de 70 organizações apoiam as iniciativas do UniãoES. A Rede Gazeta integra o grupo e apoia todas as campanhas desde a sua formação. "A insegurança alimentar e a falta de comida na mesa são motivo de enorme preocupação no contexto em que estamos. A pandemia já tem trazido efeitos nefastos para todas as áreas do país, com perdas sociais, financeiras e humanas. O momento exige união de esforços e um olhar generoso para com aqueles que estão mais vulneráveis", pontua o diretor-geral da empresa, Café Lindenberg.

HISTÓRICO

Nos últimos meses, o UniãoES já viabilizou a distribuição de mais de 7 mil cestas básicas, que somam quase R$ 421 mil doados a partir do site. “As pessoas precisam se alimentar. O indivíduo com fome perde o seu equilíbrio emocional, e isso provoca reflexos dentro do núcleo familiar, na comunidade, no bairro, na cidade... gera um impacto social muito grande. Com a ajuda das pessoas e das empresas, nós vamos conseguir ajudar quem precisa. Não é uma obrigação, é um ato de boa vontade e nós estamos aqui abertos para ser a ponte entre quem doa e quem recebe esses alimentos”, pontua o empresário Rogério Salume.

Há dois meses, o hub de inovação Base27 promoveu uma campanha de arrecadação e doação de alimentos. Agora, se juntou ao UniãoES para um novo ciclo de arrecadações. "A pandemia nos levou a pensar que juntos, como organização, como o Base 27 que reúne várias empresas, a gente tem muito mais força que um trabalho individual. Foi isso que nos levou a esses esforços. E está sendo muito interessante, porque as empresas participam, os colaboradores das empresas também, e quando tem a chance de fazer distribuição, eles percebem uma realidade diferente daquela que eles estão acostumados. Isso reforça muito essa identidade do colaborador com a organização, com a empresa. É uma relação de ganho para todos os lados”, considera do presidente do Base27, Francisco Carvalho.

Um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) revelou que 55,2% dos brasileiros estão em situação de insegurança alimentar - ou seja, não têm certeza de que vão conseguir se alimentar de forma adequada, em quantidade ou qualidade, nas próximas refeições. O quadro de fome, ou seja, a certeza de que não há o que comer, já atinge 19 milhões de pessoas no Brasil.

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