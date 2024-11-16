Motorista atinge carro parado e arranca placa em acidente em Camburi

TV Gazeta, que esteve no local. Um homem ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na Praia de Camburi , em Vitória, quando estava a caminho do trabalho, no início da manhã deste sábado (16). Ele contou aos agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência que estava seguindo de carro pela Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, quando foi fechado por outro automóvel e perdeu o controle da direção ao frear. As informações foram apuradas pelo repórter Álvaro Guaresqui, da, que esteve no local.

Segundo relato do motorista aos agentes, após perder controle da direção do Fiat Cronos cinza, ele rodou com o carro, bateu em um Fiat Siena que estava estacionado, subiu no canteiro, bateu em uma placa de sinalização e foi parar do outro lado da Avenida Dante Michelini, na contramão, sentido Jardim da Penha.

A batida foi tão forte que arrancou a placa de sinalização e até a base de cimento que servia para fixá-la no canteiro. A Guarda Municipal disse que o condutor do Fiat Cronos não apresentava lesões aparentes e recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que viram um carro branco passando pelo local no momento do acidente, mas não souberam dar certeza se o veículo seria o que fechou o Fiat Cronos. A Guarda Municipal informou no local que iria verificar as imagens da via para se certificar da dinâmica do acidente.

Acidente na Praia de Camburi

Colegas de trabalho do motorista do Fiat Cronos disseram que o homem não faz uso de bebidas alcoólica e estaria indo trabalhar no momento da batida. Por estar ferido e o atendimento inicial foi feito pela Guarda Municipal, não de Trânsito, os agentes informaram à reportagem que não foi possível realizar teste de bafômetro no condutor. O trânsito na avenida não chegou a ser afetado.

O outro carro envolvido no acidente, o Fiat Siena que estava estacionado, pertence a um pescador, que, com o barulho da batilha, foi verificar o que havia acontecido. Não havia ninguém dentro do veículo atingido. A Guarda Municipal disse que a ocorrência foi entregue a uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). Procurada por A Gazeta, a PM informou, até a última atualização desta matéria, que a ocorrência ainda estava em andamento.