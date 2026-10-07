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Trânsito

Motociclista morre após batida com caminhão na Avenida Fernando Ferrari

Acidente aconteceu em Goiabeiras, Vitória; trânsito ficou parcialmente interditado no sentido Centro

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 15:37

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 out 2026 às 15:37
Motociclista morreu após acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na manhã desta quarta-feira (7)
Motociclista morreu após acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na manhã desta quarta-feira (7) Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte no local.


A Polícia Científica também esteve na avenida e realizou os procedimentos de perícia. Conforme a Guarda de Vitória, a ocorrência ficou a cargo das polícias Militar e Civil.


Por causa do acidente, o trânsito foi parcialmente interditado na Avenida Fernando Ferrari. Uma faixa permanece liberada no sentido Centro, e equipes da Guarda de Vitória atuam no local para garantir a segurança viária e auxiliar na fluidez do trânsito.


A identidade da vítima e as circunstâncias da colisão ainda não foram informadas. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, às 15h24, que a ocorrência seguia em andamento. Já a Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada, mas não divulgou outros detalhes.


O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

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