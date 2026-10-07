Motociclista morre após batida com caminhão na Avenida Fernando Ferrari

Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte no local.
A Polícia Científica também esteve na avenida e realizou os procedimentos de perícia. Conforme a Guarda de Vitória, a ocorrência ficou a cargo das polícias Militar e Civil.
Por causa do acidente, o trânsito foi parcialmente interditado na Avenida Fernando Ferrari. Uma faixa permanece liberada no sentido Centro, e equipes da Guarda de Vitória atuam no local para garantir a segurança viária e auxiliar na fluidez do trânsito.
A identidade da vítima e as circunstâncias da colisão ainda não foram informadas. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, às 15h24, que a ocorrência seguia em andamento. Já a Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada, mas não divulgou outros detalhes.
O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.