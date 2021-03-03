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ES 185

Motociclista é encontrada desacordada após queda em Iúna

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (2). A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa do município

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:44

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:44
O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (02). A motociclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa do município
Motociclista é encontrada desacordada após queda em Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma motociclista foi encontrada desacordada na noite desta terça-feira (2), na ES 185, no município de Iúna, no Sul do Espírito Santo, após uma queda, no bairro Perdição. O socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 19h.
Segundo informações da equipe que esteve no local, a vítima era quem conduzia uma moto CG Honda e estava caída na pista e desacordada. Os Bombeiros informaram que foram identificadas escoriações na motociclista e que estimularam a vítima a retomar a consciência.
A mulher foi imobilizada com um colar cervical e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Iúna. Na manhã desta quarta-feira (3), a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o hospital, mas não conseguiu informações sobre o estado de saúde da paciente.

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