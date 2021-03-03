Motociclista é encontrada desacordada após queda em Iúna

Segundo informações da equipe que esteve no local, a vítima era quem conduzia uma moto CG Honda e estava caída na pista e desacordada . Os Bombeiros informaram que foram identificadas escoriações na motociclista e que estimularam a vítima a retomar a consciência.

A mulher foi imobilizada com um colar cervical e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Iúna. Na manhã desta quarta-feira (3), a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o hospital, mas não conseguiu informações sobre o estado de saúde da paciente.