Mosteiro e praça do Buda gigante fecham para visitação na quarentena no ES

Buda gigante localizado as margens da BR 101 em Ibiraçu Crédito: Eduardo Dias

Segundo as informações, divulgadas nas redes sociais do Mosteiro, a praça costuma receber uma média de cinco mil pessoas aos finais de semana, o que geraria aglomeração. Ela vai ficar fechada para visitação nos dois fins de semana seguintes.

De acordo com o governo estadual, a adoção dessas medidas foi necessária para evitar mais mortes pela Covid-19 no estado. A nova quarentena tem o objetivo de reduzir as atividades econômicas, sociais, de serviço e comércio não essenciais para que a transmissão do vírus seja controlada.