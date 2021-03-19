Mosteiro e praça do Buda gigante fecham para visitação na quarentena no ES

Por causa do avanço da pandemia de coronavírus e da quarentena de duas semanas imposta pelo Governo do Estado, a Praça do Grande Buda, em Ibiraçu, ficará fechada nos próximos finais de semana. A informação foi divulgada pelo Mosteiro Zen Budista, localizado às margens da BR 101 Norte. O mosteiro também permanece fechado.
Segundo as informações, divulgadas nas redes sociais do Mosteiro, a praça costuma receber uma média de cinco mil pessoas aos finais de semana, o que geraria aglomeração. Ela vai ficar fechada para visitação nos dois fins de semana seguintes.
O Mosteiro Zen está localizado no município de Ibiraçu, ao norte da cidade de Vitória, no km 217 da BR 101. A quarentena para combate à Covid-19 com novas medidas restritivas foi iniciada nesta quinta-feira (18) no Espírito Santo. As medidas, que impedem o funcionamento presencial de atividades não essenciais, vão durar por 14 dias em todas as cidades do Estado.
De acordo com o governo estadual, a adoção dessas medidas foi necessária para evitar mais mortes pela Covid-19 no estado. A nova quarentena tem o objetivo de reduzir as atividades econômicas, sociais, de serviço e comércio não essenciais para que a transmissão do vírus seja controlada.
Aos domingos e feriados, serviços e atividades essenciais – exceto farmácias, postos de combustíveis e serviços de assistência à saúde e social – não podem fazer atendimento presencial.