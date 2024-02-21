Mortos em acidente em Anchieta eram casal e voltavam de consulta

Foto maior: como ficou o carro onde estava o casal | Foto menor: quem eram marido e esposa Crédito: Montagem | Leitor e Redes Sociais

Segundo Natalina de Almeida, tia de Viviane, as vítimas eram casadas, moravam em Serra das Graças, Anchieta, e retornavam do município vizinho de Guarapari, onde compareceram a consultas médicas com o filho, de 3 anos, e o pai de Viviane.

“Eles estavam em Guarapari para levar Geremias, que é o filho do casal, e o pai de Viviane, Demir, no médico e estavam indo para para casa. É uma tragédia. Infelizmente, foi um choque para todos nós e estamos bem abalados. Eram muito família, minha sobrinha e o esposo. Ela chegou a parar de trabalhar para cuidar do filho. É pedir a Deus para dar força a gente”, disse Natalina em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

Afonso Maria dos Santos era motorista da ambulância de resgate da Prefeitura de Anchieta. A Secretaria de Saúde do município lamentou a morte do servidor, por meio de redes sociais:

Segundo a família, Demir Cosme Nascimento (o pai de Viviane) está internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e Geremias Nascimento Santos (filho do casal que morreu) foi encaminhado para o Hospital Infantil em Vitória. Detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre o Volkswagen Voyage e o Ford/F4000 foi registrada por volta das 16h40 de terça-feira (20). O motorista da caminhonete não se feriu na batida. As causas do acidente não foram divulgadas.