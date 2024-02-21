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Mortos em acidente em Anchieta eram casal e voltavam de consulta

No veículo estavam também o filho do casal, de 3 anos, e o pai da mulher; família esteve antes em Guarapari para atendimento médico

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 13:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 fev 2024 às 13:34
Viviane de Almeida Nascimento, 38 anos, e o marido Afonso Maria dos Santos, de 46 anos, morreram no local
Foto maior: como ficou o carro onde estava o casal | Foto menor: quem eram marido e esposa Crédito: Montagem | Leitor e Redes Sociais
As vítimas que morreram em um acidente entre dois veículos na BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, foram identificadas como Viviane de Almeida Nascimento, 38 anos, e o marido Afonso Maria dos Santos, de 46 anos. 
Segundo Natalina de Almeida, tia de Viviane, as vítimas eram casadas, moravam em Serra das Graças, Anchieta, e retornavam do município vizinho de Guarapari, onde compareceram a consultas médicas com o filho, de 3 anos, e o pai de Viviane.
“Eles estavam em Guarapari para levar Geremias, que é o filho do casal, e o pai de Viviane, Demir, no médico e estavam indo para  para casa. É uma tragédia. Infelizmente, foi um choque para todos nós e estamos bem abalados. Eram muito família, minha sobrinha e o esposo. Ela chegou a parar de trabalhar para cuidar do filho. É pedir a Deus para dar força a gente”, disse Natalina em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.
Afonso Maria dos Santos era motorista da ambulância de resgate da Prefeitura de Anchieta. A Secretaria de Saúde do município  lamentou a morte do servidor, por meio de redes sociais:
Segundo a família, Demir Cosme Nascimento (o pai de Viviane) está internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e Geremias Nascimento Santos (filho do casal que morreu) foi encaminhado para o Hospital Infantil em Vitória. Detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre o Volkswagen Voyage e o Ford/F4000 foi registrada por volta das 16h40 de terça-feira (20). O motorista da caminhonete não se feriu na batida. As causas do acidente não foram divulgadas.
A reportagem tenta informações sobre o encaminhamento dado ao motorista da caminhonete.

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