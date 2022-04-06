Morro do Moreno terá placas sobre proibição de voo livre em Vila Velha

Morro do Moreno, em Vila Velha, oferece uma vista incrível da cidade Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

A instrução foi informada pelo Comando da Aeronáutica para a secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha. A administração municipal fez uma consulta para saber se havia permissão da prática.

As placas que serão colocadas no Morro do Moreno são bilíngues. O objetivo, segundo a prefeitura, é proteger as pessoas e evitar que acidentes aconteçam.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também entrou em contato com a Federação Capixaba de Voo Livre, que informou ter ciência de que é proibida a prática do esporte no local, por ser considerado invasão do espaço aéreo do aeroporto.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que, a princípio, o alerta por meio da placa é a única medida, não havendo fiscalização no Morro do Moreno. Em nota, disse que as placas serão instaladas "o mais breve possível".

O presidente da Federação Capixaba de Voo Livre, Marx Borges, avaliou de forma positiva a instalação de placas no Morro do Moreno. Segundo ele, a medida deve impedir que pilotos façam voos irregulares e acidentes aconteçam.

"Temos a esperança de que pare a bagunça no Morro do Moreno. Os pilotos federados, com responsabilidade, estão sem voar lá desde 2017. Com uma nova lei, estamos sem voar. Mas vemos muita coisa errada. Sempre buscamos conscientização. Ainda bem que não precisou acontecer nada mais sério" Marx Borges - Presidente da Federação Capixaba de Voo Livre

Em resposta à TV Gazeta, a Aeronáutica informou não haver espaço aéreo regulamentado para atividades de voo livre nas proximidades de Vila Velha. A Aeronáutica detalhou ainda que "deve-se reportar o fato aos órgãos de segurança pública" caso as atividades aerodesportiva sejam praticadas em locais indevidos.