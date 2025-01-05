Morre menina capixaba que lutava contra câncer desde 2020

Jessica Rohsner e a filha Yara; menina morreu neste domingo (5), após luta contra câncer Crédito: Arquivo Pessoal

A menina capixaba Yara Rohsner, de 7 anos, que lutava contra um câncer desde 2020, faleceu neste domingo (5), em um hospital da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela mãe, a fotógrafa Jessica Rohsner Vianna, em uma postagem nas redes sociais.

“Ela realizou muitos sonhos nessa terra e os próximos ela vai realizar num lugar muito melhor, um lugar sem dor e sofrimento. Tenho certeza que tem uma festa esperando por ela”, escreveu a mãe.

Apesar de ter sido parcialmente curada em 2021, Yara, que era diagnosticada com neuroblastoma (um tipo de câncer infantil), ainda tinha um tumor na região do abdômen, que precisava ser operado, e a expectativa era de que participasse de um estudo para reduzir as chances de retorno da doença.

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