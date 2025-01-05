A menina capixaba Yara Rohsner, de 7 anos, que lutava contra um câncer desde 2020, faleceu neste domingo (5), em um hospital da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela mãe, a fotógrafa Jessica Rohsner Vianna, em uma postagem nas redes sociais.
“Ela realizou muitos sonhos nessa terra e os próximos ela vai realizar num lugar muito melhor, um lugar sem dor e sofrimento. Tenho certeza que tem uma festa esperando por ela”, escreveu a mãe.
Em 2023, a família da pequena, que ficou conhecida após cantar “Let it Go”, do filme “Frozen", comemorando a cura parcial da doença em um hospital de Brasília, no Distrito Federal, se mudou para o país norte-americano para dar continuidade ao tratamento. Uma campanha de arrecadação chegou a ser feita para ajudar com os custos da viagem.
Apesar de ter sido parcialmente curada em 2021, Yara, que era diagnosticada com neuroblastoma (um tipo de câncer infantil), ainda tinha um tumor na região do abdômen, que precisava ser operado, e a expectativa era de que participasse de um estudo para reduzir as chances de retorno da doença.
Morre menina capixaba que lutava contra câncer desde 2020
No final de dezembro de 2024, a mãe compartilhou nas redes sociais que o quadro da menina havia se agravado. Yara completaria oito anos no mês de maio.