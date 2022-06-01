Marcos Vinicius Pereira, de 24 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia das Paneleiras Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Morre jovem vítima de grave acidente na Rodovia das Paneleiras

O jovem Marcos Vinicius Pereira, de 24 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia das Paneleiras , na Serra, morreu na tarde desta terça-feira (31), após 15 dias em coma no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A informação foi confirmada pelo advogado Marcos Fontini, que representa a família. Os familiares querem que os envolvidos na colisão sejam responsabilizados.

Marcos Vinicius Pereira estava em uma moto com a mãe na garupa e trafegava pela Rodovia das Paneleiras, na tarde do dia 16 de maio. A motocicleta ia em direção a Vitória, enquanto um carro estava parado em uma das vias antes de tentar fazer o retorno. A colisão com a moto ocorre no momento em que o condutor do veículo vira à esquerda para retornar.

No dia do acidente, operários que trabalhavam na pista relataram à repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que o motorista tentou fazer um retorno irregular. Segundo eles, o condutor do carro saiu da pista lateral para atravessar a rodovia e pegar o sentido contrário. Já uma passageira que estava de carona no veículo informou à reportagem que o motorista estava apenas tentando mudar de pista.