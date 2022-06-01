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Serra

Morre jovem vítima de grave acidente na Rodovia das Paneleiras

O acidente ocorreu no dia 16 de maio e deixou Marcos Vinicius Pereira Lima em coma por 15 dias; a mãe dele foi hospitalizada, mas já recebeu alta e está em casa

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 06:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jun 2022 às 06:56
Marcos Vinicius Pereira, de 24 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia das Paneleiras Crédito: Arquivo pessoal 
Morre jovem vítima de grave acidente na Rodovia das Paneleiras
O jovem Marcos Vinicius Pereira, de 24 anos, vítima de um grave acidente na Rodovia das Paneleiras, na Serra, morreu na tarde desta terça-feira (31), após 15 dias em coma no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A informação foi confirmada pelo advogado Marcos Fontini, que representa a família. Os familiares querem que os envolvidos na colisão sejam responsabilizados. 
Marcos Vinicius Pereira estava em uma moto com a mãe na garupa e trafegava pela Rodovia das Paneleiras, na tarde do dia 16 de maio. A motocicleta ia em direção a Vitória, enquanto um carro estava parado em uma das vias antes de tentar fazer o retorno. A colisão com a moto ocorre no momento em que o condutor do veículo vira à esquerda para retornar. 
No dia do acidente, operários que trabalhavam na pista relataram à repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que o motorista tentou fazer um retorno irregular. Segundo eles, o condutor do carro saiu da pista lateral para atravessar a rodovia e pegar o sentido contrário. Já uma passageira que estava de carona no veículo informou à reportagem que o motorista estava apenas tentando mudar de pista.
O jovem ficou pendurado na porta do carro, enquanto a mãe dele, que estava na garupa, ficou caída no chão. Segundo o advogado Marcos Fontini, a mulher já recebeu alta nesta semana e está em casa. 

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