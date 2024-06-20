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Conhecido no Sul do ES

Morre Jorge Moraes de Freitas, sósia de Cachoeiro do técnico Jorge Jesus

Jorge Moraes de Freitas, de 64 anos, estava internado para tratar uma pneumonia, mas sofreu uma parada cardíaca nesta quinta-feira (20)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

20 jun 2024 às 19:17

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 19:17

Morre sósia do técnico Jorge Jesus em Cachoeiro de Itapemirim
Sósia do técnico Jorge Jesus morreu nesta quinta-feira (20), após quase dois meses internado Crédito: Redes Sociais
Faleceu nesta quinta-feira (20), aos 64 anos, Jorge Moraes de Freitas, vendedor que ficou famoso pela semelhança com o treinador e ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Figura conhecida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o comerciante estava internado em Duque de Caxias (RJ) havia dois meses para tratar uma pneumonia, mas, de acordo com familiares, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
"Sempre foi uma pessoa brincalhona, muito apegado com os filhos, sempre tava vindo visitar a gente. Uma pessoa muito feliz"
Raul Lima de Freitas | filho de Jorge - Motorista
Em novembro do ano passado, vídeos de Jorge Moraes de Freitas viralizaram nas redes sociais, mostrando o vendedor fritando ovo em uma calçada de Cachoeiro. Na ocasião, o vendedor, que morava no município havia 20 anos, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre a brincadeira.
Em outubro de 2019, Jorge começou a ser comparado com o então técnico do Flamengo, Jorge Jesus, após publicar uma foto com a camisa do time. Na época, o vendedor contou que era abordado para fotos em vários lugares e recebeu, inclusive, convites para integrar o time de sósias do Flamengo no Rio de Janeiro.
Cachoeirense é comparado ao Jorge Jesus, técnico do Flamengo
Cachoeirense era comparado ao Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo Crédito: Redes Sociais
Jorge Moraes de Freitas deixou seis filhos, sendo duas crianças, de oito e 13 anos. O velório e enterro do morador de Cachoeiro de Itapemirim vão ser realizados nessa sexta-feira (21), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

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