Morre Jorge Moraes de Freitas, sósia de Cachoeiro do técnico Jorge Jesus

Faleceu nesta quinta-feira (20), aos 64 anos, Jorge Moraes de Freitas, vendedor que ficou famoso pela semelhança com o treinador e ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Figura conhecida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o comerciante estava internado em Duque de Caxias (RJ) havia dois meses para tratar uma pneumonia, mas, de acordo com familiares, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
"Sempre foi uma pessoa brincalhona, muito apegado com os filhos, sempre tava vindo visitar a gente. Uma pessoa muito feliz"
Em novembro do ano passado, vídeos de Jorge Moraes de Freitas viralizaram nas redes sociais, mostrando o vendedor fritando ovo em uma calçada de Cachoeiro. Na ocasião, o vendedor, que morava no município havia 20 anos, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre a brincadeira.
Em outubro de 2019, Jorge começou a ser comparado com o então técnico do Flamengo, Jorge Jesus, após publicar uma foto com a camisa do time. Na época, o vendedor contou que era abordado para fotos em vários lugares e recebeu, inclusive, convites para integrar o time de sósias do Flamengo no Rio de Janeiro.
Jorge Moraes de Freitas deixou seis filhos, sendo duas crianças, de oito e 13 anos. O velório e enterro do morador de Cachoeiro de Itapemirim vão ser realizados nessa sexta-feira (21), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.