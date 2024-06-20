Morre Jorge Moraes de Freitas, sósia de Cachoeiro do técnico Jorge Jesus

"Sempre foi uma pessoa brincalhona, muito apegado com os filhos, sempre tava vindo visitar a gente. Uma pessoa muito feliz"

Jorge Moraes de Freitas deixou seis filhos, sendo duas crianças, de oito e 13 anos. O velório e enterro do morador de Cachoeiro de Itapemirim vão ser realizados nessa sexta-feira (21), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.