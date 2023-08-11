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Morte encefálica

Morre bebê de três meses envolvido em acidente em Presidente Kennedy

O pequeno Davi Barboza será sepultado neste sábado (12), em São Francisco do Itabapoana (RJ), onde a família mora
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

11 ago 2023 às 15:08

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 15:08

bebê presidente kennedy
Davi Barboza, de três meses, com a mãe Laryssa Kathllen da Hora Barboza Crédito: Arquivo Pessoal
Davi Barboza, de apenas três meses, envolvido em um acidente que matou três pessoas em Presidente Kennedy, faleceu no início da tarde desta sexta-feira (11). A criança estava entubado e teve morte encefálica.
“Infelizmente foi para os braços do Pai. A gente agradece a todos do Espírito Santo que fizeram orações, de coração. Nós estamos muito tristes, mas sabemos que Deus recolheu ele porque era o melhor”, disse Cristiano Barboza, avô da criança.
O acidente, resultado de uma colisão frontal entre dois veículos, foi no último sábado (5) na ES 060, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Três pessoas morreram no local do acidente e sete ficaram feridas, sendo três crianças.
Davi Barboza estava internado no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim desde o último sábado (5). Segundo o avô, o pai da criança segue internado.
O velório vai ser nesta sexta-feira (11), e o sepultamento nesse sábado (12), em São Francisco do Itabapoana, onde a família mora. Ainda não há informações sobre os horários das cerimônias.
Acidente em Presidente Kennedy
Carros ficaram destruídos após colisão frontal na ES 060  Crédito: Divulgação/ PM

Pai ainda está internado 

Davi Barboza estava no veículo Mitsubishi, com mais seis ocupantes que ficaram feridos e foram resgatadas ao hospital: Marcelo da Silva Felizardo, de 47 anos; Vanilda da Conceição Rosa, de 47 anos; Mike Fernandes Felizardo - condutor do veículo, sem idade informada -, Mike Fernandes Felizardo Júnior, de 3 anos; Laryssa Kathllen da Hora Barboza e Artur Barboza Watanabe.
A família informou que o pai de Davi Mike Fernandes Felizardo segue internado e Laryssa Kathllen da Hora Barboza fará uma cirurgia na próxima terça-feira (15). De acordo com o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, Laryssa e Vanilda estão internadas na enfermaria, sem alteração desde o último sábado (5), enquanto Marcelo foi liberado.
O boletim da Polícia Militar aponta que o Toyota Corolla, onde estavam as três pessoas que morreram, seguia para o Rio de Janeiro, quando perdeu o controle na curva e colidiu frontalmente no veículo Mitsubishi, que seguia sentido Presidente Kennedy. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 

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