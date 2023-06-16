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Crime ambiental

Moradores resgatam 8 tartarugas em rede de pesca na Serra; veja vídeo

Um dos animais teve que passar por manobras, pois havia engolido muita água; após se recuperar, ele foi solto com os outros no mar de Bicanga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2023 às 21:24

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 21:24

Após ficarem presas em uma rede de pesca, oito tartarugas-de-pente foram resgatadas por moradores de Bicanga, na Serra, nesta quinta-feira (15). Os animais estavam na Área de Preservação Ambiental (APA) do bairro, segundo afirmou a administração municipal. 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), através do Departamento de Fiscalização Ambiental (DFA), informou que foi acionada no início da tarde por lideranças da região. No local, auditores se depararam com uma rede colocada sobre os recifes, a uma distância aproximada de 60 metros mar adentro. 
"Mediante o fato, solicitaram apoio dos moradores locais que, de imediato, se dispuseram a nadar até o local e trouxeram a rede até próximo à praia, onde os fiscais desembaraçaram oito tartarugas-de-pente", afirmou a prefeitura, em nota.
Dos oito animais, sete estavam em bom estado de saúde e foram imediatamente soltos no local. Um deles, no entanto, teve que passar por manobras, pois havia engolido muita água. Ele se recuperou e, pouco depois, também foi solto. 
"O DFA aproveita para agradecer a participação fundamental dos moradores neste resgate e lembrar que tal ato é crime, previsto na Lei 2199/99, artigos 240 e 216", complementou.

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