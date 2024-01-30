Moradores de Guriri cobram início das obras de macrodrenagem no balneário

Basta uma chuva um pouquinho mais forte que as ruas de Guriri, um dos principais balneários do Norte capixaba, localizado em São Mateus, fiquem completamente alagadas. A situação tem revoltado moradores e comerciantes há décadas, sobretudo na alta temporada, quando a circulação de turistas é maior e, consequentemente, gera retorno financeiro.

"Quem vai querer aparecer aqui numa situação como essa? A gente acumula muitos prejuízos... Já é a segunda vez que perco meus freezers, inclusive, tem um freezer que não cheguei a pagar nem a segunda parcela" Paulo de Jesus - Comerciante | Entrevista Gazeta Meio Dia Regional 30/01/24

Como solução para os alagamentos, moradores e comerciantes cobram dos órgãos competentes o início imediato da tão aguardada obra de macrodrenagem no balneário.

A obra havia sido prometida pelo Governo do Estado em dezembro de 2022 , após uma forte chuva que alagou as ruas do balneário. Na época, a expectativa era de que os trabalhos começassem até o final do primeiro trimestre de 2023 e fossem concluídos no fim daquele ano.

“Nós temos um projeto de grande porte. Serão galerias de cinco quilômetros que irão dar vazão às águas pluviais, levando-as para o Rio Mariricu. Esse projeto, no momento, está em fase de licitação”, disse o então Subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos, Carlos Cerqueira Guimarães, em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, à época.

O que dizem os responsáveis

Procurada, a secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), informou, em nota, que o projeto executivo para a realização das obras de Drenagem, Estação de Bombeamento e Pavimentação do bairro Guriri já foi concluído, conforme cronograma divulgado. "A licitação para execução da obra será realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER)", comunicou a pasta.

O DER, por sua vez, disse, em nota, que já recebeu da Sedurb o projeto de macrodrenagem de Guriri e que ele está em fase de revisão. "Dentro de mais alguns meses será publicado o edital de licitação da obra", completou o órgão.