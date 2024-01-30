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São Mateus

Moradores de Guriri cobram início das obras de macrodrenagem no balneário

Ruas ficam completamente alagadas sempre que chove em maior quantidade; DER informou que o edital de licitação será publicado em alguns meses
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

30 jan 2024 às 16:56

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 16:56

Basta uma chuva um pouquinho mais forte que as ruas de Guriri, um dos principais balneários do Norte capixaba, localizado em São Mateus, fiquem completamente alagadas. A situação tem revoltado moradores e comerciantes há décadas, sobretudo na alta temporada, quando a circulação de turistas é maior e, consequentemente, gera retorno financeiro. 
Um dos comerciantes afetados é o Paulo de Jesus. Ele é dono de um trailer e ainda calcula os prejuízos após a forte chuva que alagou o Centro do balneário no último domingo (28).
"Quem vai querer aparecer aqui numa situação como essa? A gente acumula muitos prejuízos... Já é a segunda vez que perco meus freezers, inclusive, tem um freezer que não cheguei a pagar nem a segunda parcela"
Paulo de Jesus - Comerciante | Entrevista Gazeta Meio Dia Regional 30/01/24
Como solução para os alagamentos, moradores e comerciantes cobram dos órgãos competentes o início imediato da tão aguardada obra de macrodrenagem no balneário.
A obra havia sido prometida pelo Governo do Estado em dezembro de 2022, após uma forte chuva que alagou as ruas do balneário. Na época, a expectativa era de que os trabalhos começassem até o final do primeiro trimestre de 2023 e fossem concluídos no fim daquele ano. 
“Nós temos um projeto de grande porte. Serão galerias de cinco quilômetros que irão dar vazão às águas pluviais, levando-as para o Rio Mariricu. Esse projeto, no momento, está em fase de licitação”, disse o então Subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos, Carlos Cerqueira Guimarães, em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, à época. 

O que dizem os responsáveis

Procurada, a secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), informou, em nota, que o projeto executivo para a realização das obras de Drenagem, Estação de Bombeamento e Pavimentação do bairro Guriri já foi concluído, conforme cronograma divulgado. "A licitação para execução da obra será realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER)", comunicou a pasta. 
O DER, por sua vez, disse, em nota, que já recebeu da Sedurb o projeto de macrodrenagem de Guriri e que ele está em fase de revisão. "Dentro de mais alguns meses será publicado o edital de licitação da obra", completou o órgão. 
Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta

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