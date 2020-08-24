Moradores de comunidade religiosa isolada contraem Covid-19 no ES

Comunidade religiosa fica em Ecoporanga Crédito: Tabernáculo Vitória - Recanto das Águias / Divulgação

O isolamento social é a principal orientação das autoridades de saúde para conter a contaminação pelo novo coronavírus . Mas a doença entrou em uma comunidade religiosa, onde a maioria dos seguidores vive em isolamento no Espírito Santo. O Tabernáculo da Vitória Recanto das Águias fica às margens da rodovia ES 320, em Ecoporanga , no Noroeste do Estado. A comunidade conta com cerca de 270 moradores, apenas alguns deles trabalham fora do local.

De acordo com a Prefeitura de Ecoporanga, após uma exigência do Governo do Estado para que as comunidades fechadas fossem testadas, todos os moradores do local fizeram exame rápido para coronavírus nesta segunda-feira (24). O teste detecta se a pessoa teve contato com o vírus ao apresentar os anticorpos da Covid-19.

Após os exames, 188 moradores do Tabernáculo da Vitória testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo a administração municipal, nenhum deles apresentava sintomas da doença. As pessoas que não apresentaram os anticorpos da doença, passarão por novos testes nesta terça-feira (25). Dessa vez, os exames serão do tipo swab nasal, que detectam se a pessoa está com a Covid-19 no momento da coleta.

CORONAVÍRUS EM ECOPORANGA