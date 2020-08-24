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Ecoporanga

Moradores de comunidade religiosa isolada contraem Covid-19 no ES

Segundo a Prefeitura de Ecoporanga, dos 270 moradores do Tabernáculo da Vitória 188 tiveram contato com a doença; alguns membros da comunidade podem sair do local para trabalhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:57

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:57

Comunidade religiosa fica em Ecoporanga
Comunidade religiosa fica em Ecoporanga Crédito: Tabernáculo Vitória - Recanto das Águias / Divulgação
O isolamento social é a principal orientação das autoridades de saúde para conter a contaminação pelo novo coronavírus. Mas a doença entrou em uma comunidade religiosa, onde a maioria dos seguidores vive em isolamento no Espírito Santo. O Tabernáculo da Vitória  Recanto das Águias fica às margens da rodovia ES 320, em Ecoporanga, no Noroeste do Estado. A comunidade conta com cerca de 270 moradores, apenas alguns deles trabalham fora do local.
De acordo com a Prefeitura de Ecoporanga, após uma exigência do Governo do Estado para que as comunidades fechadas fossem testadas, todos os moradores do local fizeram exame rápido para coronavírus nesta segunda-feira (24). O teste detecta se a pessoa teve contato com o vírus ao apresentar os anticorpos da Covid-19.

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Após os exames, 188 moradores do Tabernáculo da Vitória testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo a administração municipal, nenhum deles apresentava sintomas da doença. As pessoas que não apresentaram os anticorpos da doença, passarão por novos testes nesta terça-feira (25). Dessa vez, os exames serão do tipo swab nasal, que detectam se a pessoa está com a Covid-19 no momento da coleta. 

CORONAVÍRUS EM ECOPORANGA 

Segundo o boletim epidemiólogo da Prefeitura, divulgado nesta segunda-feira (24), Ecoporanga totaliza 800 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 444 pacientes já são considerados curados da doença e 9 óbitos foram confirmados. Os casos ativos somam 347.  

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