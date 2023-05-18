Moradores cobram funcionamento de balsa em Conceição da Barra

Em Conceição da Barra, a região de Barreiras recebeu um terminal de balsa para o embarque e desembarque de pessoas e carros. A estrutura toda foi entregue, a não ser as próprias balsas.
Os moradores da região cobram as autoridades locais e chegam até a tomar conta do terminal para que ninguém deprede nem roube, pois ficaram sabendo que do outro lado, esse tipo de situação já aconteceu.
A balsa reduziria o tempo de ida de Barreiras para Conceição da Barra de uma hora e meia para 10 minutos. Além disso, facilitaria o trajeto de muitas crianças para a escola.