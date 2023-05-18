Mulher denuncia agressão e suspeito é preso com arma e drogas em Iúna

De acordo com registro da Polícia Militar, os militares ao chegarem no local informado e ouviram gritos de "socorro” e “pare de me bater!". Eles entraram na casa e o suspeito foi visto a ameaçando a vítima.

Na abordagem, os militares encontraram o suspeito com uma arma de fogo com numeração raspada, com 6 munições. Além disso, encontraram pássaros silvestres sem nenhuma documentação e com a ajuda da equipe K9 encontraram ainda um pé de planta de maconha, uma pedra média de crack, balança de precisão e uma porção média de maconha pronta para consumo.