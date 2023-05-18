Mulher denuncia agressão e suspeito é preso com arma e drogas em Iúna

Uma mulher denunciou o companheiro após ser agredida quando disse a ele que ira sair de casa, na tarde de quarta-feira (17) na cidade de Iúna, na Região do Caparaó. O caso aconteceu no bairro Quilombo após vizinhos chamarem a Polícia Militar. O suspeito acabou detido com uma arma, 11 pássaros silvestres e um pé de maconha.
De acordo com registro da Polícia Militar, os militares ao chegarem no local informado e ouviram gritos de "socorro” e “pare de me bater!". Eles entraram na casa e o suspeito foi visto a ameaçando a vítima.
Na abordagem, os militares encontraram o suspeito com uma arma de fogo com numeração raspada, com 6 munições. Além disso, encontraram pássaros silvestres sem nenhuma documentação e com a ajuda da equipe K9 encontraram ainda um pé de planta de maconha, uma pedra média de crack, balança de precisão e uma porção média de maconha pronta para consumo.
Todos os pássaros ficaram acondicionados em gaiolas individuais na delegacia de Iúna. Vítima e suspeito passarem por atendimento médico na Santa Casa de Iúna e foram levados para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Sobre o caso, a Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo; posse de droga para consumo próprio e por matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão e licença ou autorização da autoridade competente. Ele foi encaminhado ao presídio.