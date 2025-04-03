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Moradora com casa condenada tem imóvel reerguido por voluntários no ES

Projeto Paz e Pão, da Igreja Católica, reforma casas de pessoas sem condições financeiras e a ajuda dos voluntários fez a alegria da dona de casa Lucineia Tomé, de Alegre
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 abr 2025 às 11:55

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 11:55

As chaves da casa nova, recebidas das mãos dos voluntários do Projeto Paz e Pão representam a realização de um sonho de uma nova vida para a dona de casa Lucineia Tomé. No ano passado, a moradora de Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, teve sua residência condenada devido às precárias condições do imóvel. A residência foi reerguida graças à iniciativa, que é uma ajuda humanitária da Igreja Católica que reforma casas de pessoas sem condições financeiras.
Na presença do bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa, Lucineia recebeu com emoção sua casa, na última sexta-feira (28). A moradora estava vivendo com ajuda de aluguel social com a filha, que é acamada.
A sensação é de gratidão e só tenho a agradecer a Deus, pois só Deus sabe o que eu passava dentro de casa, e sempre sorrindo. Até que Deus colocou esses anjos na minha vida, que por mais que eu agradeça, vai ser pouco. Ficou linda a minha casa
Lucineia Tomé - Dona de casa 
A reconstrução da casa aconteceu após uma visita de Dom Luiz Fernando Lisboa ao local em 2023. “Estou muito feliz de hoje estar aqui para junto com a comunidade entregar essa casa. Vejo que é uma casa com dignidade”, disse o bispo diocesano em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.
Foram oito meses de obras, com mão de obra voluntária, ajuda financeira que vem do dízimo arrecadado nas missas, campanhas, bazar solidário e jantares realizados pela Paróquia Nossa Senhora da Penha.  O projeto aceita a ajuda financeira, mão de obra e também de produtos. Pix: [email protected].

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