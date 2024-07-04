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Paz e pão

Projeto solidário ajuda famílias a reformar casas em Alegre

Projeto ‘Paz e Pão’ é  uma ajuda humanitária da Igreja católica de Alegre que está reformando casas de pessoas sem condições financeiras
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jul 2024 às 15:14

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 15:14

A Lucinéia Tomé da Silva sonha em poder voltar para casa. Hoje, a moradora do bairro Guararema vive em um aluguel social com a filha, que é acamada, em Alegre, na Região do Caparaó Capixaba. Por conta das condições precárias de onde vivia, o local acabou sendo interditado. Mas, com o apoio dos voluntários do projeto ‘Paz e pão’- uma ajuda humanitária da Igreja católica que está reformando casas de pessoas sem condições financeiras – Lucinéia deve, em breve, ter um novo lar.
Projeto solidário ajuda famílias a reformar casas em Alegre
Projeto solidário ajuda famílias a reformar casas em Alegre Crédito: Carlos Barros
“Chovia lá fora e aqui dentro muito mais. Depois que passei a conhecer o projeto, foi que eles me deram uma força e tenho muito que agradecer”, disse a dona de casa em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.
A primeira reforma do projeto aconteceu durante a pandemia, em 2020. De lá pra cá, o projeto cresceu e no decorrer dos anos, já conseguiram reformar cerca de seis casas no município.
Tudo acontece por meio de mão de obra voluntária, ajuda financeira que vem do dízimo arrecadado nas missas, campanhas, bazar solidário e jantares realizados pela Paróquia Nossa Senhora da Penha.
"Uma coisa que nos precisamos mudar é essa visão de que o outro merece ou não merece a nossa caridade, para ser caridade não ter que ser merecido, tem que ser totalmente gratuito"
Juliano Ribeiro - Padre 
Projeto solidário ajuda famílias a reformar casas em Alegre
Projeto solidário ajuda famílias a reformar casas em Alegre Crédito: Carlos Barros
Na casa do auxiliar de serviços gerais José Paulo Filho, agora reina a alegria. As filhas mostram o quarto com orgulho. Na sala e copa, há mesa e sofá para receber as visitas. “Estou feliz, meus filhos estão felizes, saímos da casa de telha, agradeço à Deus e a equipe do padre Juliano”, disse José Paulo Filho à reportagem.
O projeto aceita a ajuda financeira, mão de obra e também de produtos. PIX: [email protected].

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