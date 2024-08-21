Missa de sétimo dia de Maria Alice Lindenberg será nesta quarta (21)

Familiares e amigos se reúnem nesta quarta-feira (21) para a missa de sétimo dia da jornalista e pedagoga Maria Alice Paoliello Lindenberg, que morreu na última quinta-feira (15) de insuficiência respiratória devido complicações de fibrose cística, aos 87 anos. A celebração acontece a partir das 18h30 na Igreja de Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória.
Dona Maria Alice, como era carinhosamente conhecida, marcou a comunicação corporativa da Rede Gazeta e teve participação ativa em projetos voltados ao desenvolvimento social capixaba e também era uma grande incentivadora das artes plásticas e dos projetos culturais.
A celebração religiosa também aconteceu em Linhares, na igreja matriz Nossa Senhora Da Conceição, nesta quarta-feira (21), às 12 horas, e contou com a presença de amigos e familiares de Dona Maria Alice na cidade do Norte do Estado.