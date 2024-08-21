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Memória

Missa de sétimo dia de Maria Alice Lindenberg será nesta quarta (21)

Celebração religiosa será realizada a partir das 18h30, na Igreja de Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

21 ago 2024 às 15:35

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 15:35

Maria Alice Lindenberg
Maria Alice Lindenberg morreu aos 87 anos, no último dia 15 Crédito: Octávio Bastos
Familiares e amigos se reúnem nesta quarta-feira (21) para a missa de sétimo dia da jornalista e pedagoga Maria Alice Paoliello Lindenberg, que morreu na última quinta-feira (15) de insuficiência respiratória devido complicações de fibrose cística, aos 87 anos. A celebração acontece a partir das 18h30 na Igreja de Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória.
Dona Maria Alice, como era carinhosamente conhecida, marcou a comunicação corporativa da Rede Gazeta e teve participação ativa em projetos voltados ao desenvolvimento social capixaba e também era uma grande incentivadora das artes plásticas e dos projetos culturais.
Missa de sétio dia de Maria Alice Lindenberg acontece hoje na Praia do Canto
Convite para a missa de sétimo dia de Maria Alice Lindenberg Crédito: Divulgação/Família Lindenberg
A celebração religiosa também aconteceu em Linhares, na igreja matriz Nossa Senhora Da Conceição, nesta quarta-feira (21), às 12 horas, e contou com a presença de amigos e familiares de Dona Maria Alice na cidade do Norte do Estado.

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