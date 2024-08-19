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Voto de pesar

Assembleia do ES faz minuto de silêncio em homenagem a Maria Alice Lindenberg

Deputados destacaram, na sessão desta segunda-feira (19), a importância da ex-gerente da Rede Gazeta para o desenvolvimento social e a comunicação capixaba
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

19 ago 2024 às 18:49

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 18:49

Deputados estaduais emitiram voto de pesar e fizeram um minuto de silêncio, em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta segunda-feira (19), em forma de respeito e luto pela jornalista e pedagoga Maria Alice Paoliello Lindenberg. A ex-gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta morreu na última quinta-feira (15), aos 87 anos, de complicações de uma insuficiência respiratória devido a fibrose cística.
Além da atuação na comunicação da Rede Gazeta, Maria Alice também incentivou projetos culturais e filantrópicos e participou da criação de instituições voltadas a ajudar capixabas em situação de vulnerabilidade social.
Durante a sessão, o presidente da Ales, Marcelo Santos, propôs voto de pesar e um minuto de silêncio em memória a Dona Maria Alice. E foi seguido por outros cinco deputados: Alcântaro Filho, Mazinho dos Anjos, Sergio Meneguelli, Tyago Hoffmann e Bruno Rezende. Todos prestaram tributo, relembrando a importância da jornalista na história do Estado e definindo-a como uma "figura ímpar e exemplar". 

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Relembre a trajetória de Maria Alice Paoliello Lindenberg

"Um doce de pessoa que nos deixa, mas deixa um legado importante, principalmente de cuidar das pessoas que mais precisam. Além de uma grade empresária que liderava a Rede Gazeta, ela também fazia trabalho filantrópico e assistencialista importante"
Marcelo Santos - Presidente da Assembleia Legislativa
"Uma personalidade fundamental para o nosso Estado, uma grande perda"
Bruno Rezende  - Deputado estadual
Depois dos votos de pesar e das manifestações, os deputados ficaram de pé e realizaram o minuto de silêncio em homenagem a Maria Alice Lindenberg. O momento de luto e respeito também se estendeu ao empresário e apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), em São Paulo, aos 93 anos.
Assembleia do ES faz minuto de silêncio em homenagem a Maria Alice Lindenberg

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Assembleia Legislativa do ES Marcelo Santos Maria Alice Lindenberg
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