Deputados estaduais emitiram voto de pesar e fizeram um minuto de silêncio, em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta segunda-feira (19), em forma de respeito e luto pela jornalista e pedagoga Maria Alice Paoliello Lindenberg. A ex-gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta morreu na última quinta-feira (15), aos 87 anos, de complicações de uma insuficiência respiratória devido a fibrose cística.
Além da atuação na comunicação da Rede Gazeta, Maria Alice também incentivou projetos culturais e filantrópicos e participou da criação de instituições voltadas a ajudar capixabas em situação de vulnerabilidade social.
Durante a sessão, o presidente da Ales, Marcelo Santos, propôs voto de pesar e um minuto de silêncio em memória a Dona Maria Alice. E foi seguido por outros cinco deputados: Alcântaro Filho, Mazinho dos Anjos, Sergio Meneguelli, Tyago Hoffmann e Bruno Rezende. Todos prestaram tributo, relembrando a importância da jornalista na história do Estado e definindo-a como uma "figura ímpar e exemplar".
"Um doce de pessoa que nos deixa, mas deixa um legado importante, principalmente de cuidar das pessoas que mais precisam. Além de uma grade empresária que liderava a Rede Gazeta, ela também fazia trabalho filantrópico e assistencialista importante"
"Uma personalidade fundamental para o nosso Estado, uma grande perda"
Depois dos votos de pesar e das manifestações, os deputados ficaram de pé e realizaram o minuto de silêncio em homenagem a Maria Alice Lindenberg. O momento de luto e respeito também se estendeu ao empresário e apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), em São Paulo, aos 93 anos.
Assembleia do ES faz minuto de silêncio em homenagem a Maria Alice Lindenberg