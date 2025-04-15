Milhares de algas mudam paisagem de praias em Itapemirim; entenda o que é

O aparecimento de milhares de algas marinhas mudou a paisagem das praias de Itaoca e Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Vídeos (veja acima) mostram que os organismos 'tomaram conta' da faixa de areia. Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Jean Paz Roza, eles começaram a surgir na região no fim de semana, com a maré alta. Especialistas explicam que fenômeno não oferece riscos aos banhistas.
O secretário explicou que o fenômeno é normal por conta do mar agitado. “As algas se desprendem das rochas, e são carregadas pela força da maré até as praias. Isso é comum a cada ano. Não tem perigo à população, pois é matéria orgânica”, disse Jean Paz Roza. Ele pontuou que a Prefeitura de Itapemirim vai fazer o serviço de limpeza em pontos onde houver necessidade.
O oceanógrafo Marlon Carlos França afirmou que o surgimento dessas algas revela o crescimento da produtividade na zona costeira capixaba. "A floração de algas é resultado da oferta de nutrientes e disponibilidade de luz em águas superficiais costeiras. Com isso, em função da ação das correntes costeiras, a algas que cresceram devido à maior produtividade chegam às praias da nossa região", disse.
O biólogo Helimar Rabello finalizou, acrescentando que essas algas podem ser usadas como adubo, após passar por lavagem para retirada do excesso de sal e pelo processo de compostagem.