Milhares de algas mudam paisagem de praias em Itapemirim; entenda o que é

O secretário explicou que o fenômeno é normal por conta do mar agitado. “As algas se desprendem das rochas, e são carregadas pela força da maré até as praias. Isso é comum a cada ano. Não tem perigo à população, pois é matéria orgânica”, disse Jean Paz Roza. Ele pontuou que a Prefeitura de Itapemirim vai fazer o serviço de limpeza em pontos onde houver necessidade.