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Negou interdição

Micobactéria: clínica de Vila Velha que registrou casos diz que acompanha pacientes

Manifestação veio após estabelecimento de cirurgia plástica ser interditada pela Vigilância Sanitária Estadual nesta sexta-feira (2)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 set 2022 às 15:42

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 15:42

A Kliniké Cirurgias e Especialidades se manifestou, neste sábado (3), após a Vigilância Sanitária Estadual interditá-la devido a casos de micobactéria de crescimento rápido (MCR) no local. Em nota, a assessoria jurídica disse que os pacientes estão sendo acompanhados e negou que o estabelecimento tenha sido interditado.
“Desde o primeiro caso, a clínica vem prestando acompanhamento integral no tratamento clínico dos pacientes com casos de MCR confirmados, dando todo suporte necessário, em cumprimento total da lei”, afirma o texto.
“Informamos que a clínica não se encontra interditada e que houve apenas a suspensão temporária de alguns serviços, ressaltando que a Vigilância Sanitária condicionou o funcionamento do centro cirúrgico da clínica com as devidas adequações de espaço físico, o que já está sendo resolvido”, destaca a nota. Confira, na íntegra, a nota divulgada pela clínica no fim desta matéria.
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Clínica interditada após casos de micobactéria diz que acompanha pacientes no ES Crédito: Reprodução 
A assessoria jurídica da clínica salientou ainda que “houve a associação direta de que todos os casos confirmados de MCR seriam de pacientes do cirurgião plástico Dr. Elias Kuster, e que seriam casos apenas da Millenium”.
Segundo a defesa do estabelecimento, essa associação não procede, visto que haveria casos confirmados em outras instituições.
“É preciso esclarecer que em todo procedimento cirúrgico há riscos, inclusive de contaminação por microbactérias e outros microrganismos de várias ordens, ainda que se tomem todos os cuidados possíveis para evitar tal situação”, manifesta.

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A clínica informou, por fim, que tem se empenhado para a resolução de todos os casos, buscando inclusive auditoria externa para aumentar o nível de qualidade e segurança nos serviços prestados e em sua estrutura física.

INTERDIÇÃO

A clínica nega a interdição, mas a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, na sexta-feira (2), que, após uma análise confirmar a presença da micobactéria no estabelecimento, o local teve a suspensão preventiva de todos os procedimentos cirúrgicos. Confira o posicionamento na íntegra da Sesa no fim da matéria.
O nome da clínica não foi informado pela Sesa, mas, conforme A Gazeta apurou, trata-se da Kliniké, localizada em Vila Velha, na Grande Vitória.
A unidade é a mesma que protagonizou, em 2008, casos de infecção provocada por micobactéria. Na época, era identificada como Clínica Kuster, de propriedade do cirurgião plástico Elias Kuster, mesmo dono da Kliniké. A Kuster também funcionava na rua Dr. Freitas Lima, no mesmo endereço onde a Kliniké atende.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a suspensão das atividades nesta sexta-feira é referente a um procedimento cirúrgico realizado em junho deste ano, que também resultou em contaminação de MCR.

12 CASOS CONFIRMADOS ENTRE MARÇO E ABRIL

Na última terça-feira (30), A Gazeta informou que 12 casos de micobactéria foram registrados no estabelecimento de Vila Velha, após procedimentos cirúrgicos realizados entre março e abril deste ano.
Do total de ocorrências, 11 ocorreram em pacientes que realizaram procedimentos na mama (com e sem prótese) e um em uma pessoa que fez abdominoplastia. Ainda há mais três casos sob investigação. Os números foram confirmados pela Sesa e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com a agência, as infecções registradas de março a abril estão em fase de contenção, após estabelecidas medidas de controle pela Comissão de Controle de Infecção (CCIH) da clínica e também pela Coordenação Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss).
O órgão federal informou que foram realizadas ações sanitárias na primeira semana de maio, dentre as quais: envio de ofício para a instituição, solicitando plano de ação e recomendando medidas de segurança e intensificação da vigilância epidemiológica; e inspeção sanitária na instituição (CCIH, centro cirúrgico e CME), apurando fragilidades na segurança do processo cirúrgico.
Desde 2019, foram confirmados 42 casos de MCR no Espírito Santo. Apesar do número contabilizado em uma mesma clínica neste ano, a Sesa ressalta que não há um surto de micobactéria no Estado. "A atuação das instituições também é acompanhada para que as adequações estabelecidas sejam adotadas. É importante ressaltar que, eventualmente, a micobactéria é identificada em infecções cirúrgicas, não só no Estado como em todo o país", informou a pasta, em nota enviada anteriormente.

Nota na íntegra divulgada pela clínica

A Millenium Centro de Medicina e Cirurgia LTDA (razão social da Kliniké) vem, através da presente nota, prestar esclarecimentos aos pacientes, à imprensa, aos órgãos competentes e ao corpo clinico da clinica, de modo a mostrar as medidas em curso sobre o assunto. 

Desde o primeiro caso, a clínica vem prestando acompanhamento integral no tratamento clínico dos pacientes com caso de MCR confirmados, dando todo suporte necessário, em cumprimento total da lei. Informamos que a clínica não se encontra interditada, e que houve apenas a suspensão temporária de alguns serviços, ressaltando que a Vigilância Sanitária condicionou o funcionamento do centro cirúrgico da clínica com as devidas adequações de espaço físico, o que já está sendo resolvido. 

Ademais, houve a associação direta de que todos os casos confirmados de MCR seriam de pacientes do cirurgião plástico Dr. Elias Kuster, e que seriam casos apenas da Millenium, o que não procede, visto que existem casos confirmados em outras instituições 

É preciso esclarecer que em todo procedimento cirúrgico há riscos, inclusive de contaminação por microbactérias e outros microrganismos de várias ordens, ainda que se tomem todos os cuidados possíveis para evitar tal situação. 

Por fim, a clínica informa que tem se empenhado para a resolução de todos os casos, buscando inclusive auditoria externa para aumentar o nível de qualidade e segurança nos serviços prestados e em sua estrutura física. 

Vila Velha/ES, 03 de setembro de 2022. 

MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA 

(Assinado através de sua assessoria jurídica)

Posicionamento da Sesa na íntegra

A Secretaria da Saúde informa que novo resultado de análise realizada em amostras coletadas em clínica de estética privada - referentes a procedimento cirúrgico realizado no mês de junho, apresentou, nesta sexta-feira (02), resultado positivo para a presença de Micobactéria de Crescimento Rápido (MCR). 

Diante dos fatos, a Vigilância Sanitária Estadual realizou nesta tarde a suspensão preventiva de todos os procedimentos cirúrgicos da referida clínica localizada na Grande Vitória. 

É importante ressaltar que a Vigilância Sanitária já vinha inspecionando o local e realizando notificações a fim de garantir boas práticas de prevenção e controle de infecção dentro dos protocolos definidos pelo Sistema Nacional. No estabelecimento foram aplicados autos de infração, realizadas interdições parciais e estabelecidas medidas para o controle do evento infeccioso, como revisão dos processos de trabalho (incluindo materiais cirúrgicos) e fluxos de pacientes. 

Até o momento, a situação foi considerada controlada, no entanto, diante da identificação de mais um caso positivo no mês de junho, o protocolo de suspensão preventiva foi aplicado para prevenir a ocorrência de novos casos até que haja a garantia do restabelecimento da segurança dos procedimentos para os pacientes.

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