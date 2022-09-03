Micobactéria: clínica de Vila Velha que registrou casos diz que acompanha pacientes

A Millenium Centro de Medicina e Cirurgia LTDA (razão social da Kliniké) vem, através da presente nota, prestar esclarecimentos aos pacientes, à imprensa, aos órgãos competentes e ao corpo clinico da clinica, de modo a mostrar as medidas em curso sobre o assunto.

Desde o primeiro caso, a clínica vem prestando acompanhamento integral no tratamento clínico dos pacientes com caso de MCR confirmados, dando todo suporte necessário, em cumprimento total da lei. Informamos que a clínica não se encontra interditada, e que houve apenas a suspensão temporária de alguns serviços, ressaltando que a Vigilância Sanitária condicionou o funcionamento do centro cirúrgico da clínica com as devidas adequações de espaço físico, o que já está sendo resolvido.

Ademais, houve a associação direta de que todos os casos confirmados de MCR seriam de pacientes do cirurgião plástico Dr. Elias Kuster, e que seriam casos apenas da Millenium, o que não procede, visto que existem casos confirmados em outras instituições

É preciso esclarecer que em todo procedimento cirúrgico há riscos, inclusive de contaminação por microbactérias e outros microrganismos de várias ordens, ainda que se tomem todos os cuidados possíveis para evitar tal situação.

Por fim, a clínica informa que tem se empenhado para a resolução de todos os casos, buscando inclusive auditoria externa para aumentar o nível de qualidade e segurança nos serviços prestados e em sua estrutura física.

Vila Velha/ES, 03 de setembro de 2022.

MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA

(Assinado através de sua assessoria jurídica)

