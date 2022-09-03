Micobactéria: clínica de Vila Velha que registrou casos diz que acompanha pacientes

INTERDIÇÃO
12 CASOS CONFIRMADOS ENTRE MARÇO E ABRIL
Nota na íntegra divulgada pela clínica
A Millenium Centro de Medicina e Cirurgia LTDA (razão social da Kliniké) vem, através da presente nota, prestar esclarecimentos aos pacientes, à imprensa, aos órgãos competentes e ao corpo clinico da clinica, de modo a mostrar as medidas em curso sobre o assunto.
Desde o primeiro caso, a clínica vem prestando acompanhamento integral no tratamento clínico dos pacientes com caso de MCR confirmados, dando todo suporte necessário, em cumprimento total da lei. Informamos que a clínica não se encontra interditada, e que houve apenas a suspensão temporária de alguns serviços, ressaltando que a Vigilância Sanitária condicionou o funcionamento do centro cirúrgico da clínica com as devidas adequações de espaço físico, o que já está sendo resolvido.
Ademais, houve a associação direta de que todos os casos confirmados de MCR seriam de pacientes do cirurgião plástico Dr. Elias Kuster, e que seriam casos apenas da Millenium, o que não procede, visto que existem casos confirmados em outras instituições
É preciso esclarecer que em todo procedimento cirúrgico há riscos, inclusive de contaminação por microbactérias e outros microrganismos de várias ordens, ainda que se tomem todos os cuidados possíveis para evitar tal situação.
Por fim, a clínica informa que tem se empenhado para a resolução de todos os casos, buscando inclusive auditoria externa para aumentar o nível de qualidade e segurança nos serviços prestados e em sua estrutura física.
Vila Velha/ES, 03 de setembro de 2022.
MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
(Assinado através de sua assessoria jurídica)
Posicionamento da Sesa na íntegra
A Secretaria da Saúde informa que novo resultado de análise realizada em amostras coletadas em clínica de estética privada - referentes a procedimento cirúrgico realizado no mês de junho, apresentou, nesta sexta-feira (02), resultado positivo para a presença de Micobactéria de Crescimento Rápido (MCR).
Diante dos fatos, a Vigilância Sanitária Estadual realizou nesta tarde a suspensão preventiva de todos os procedimentos cirúrgicos da referida clínica localizada na Grande Vitória.
É importante ressaltar que a Vigilância Sanitária já vinha inspecionando o local e realizando notificações a fim de garantir boas práticas de prevenção e controle de infecção dentro dos protocolos definidos pelo Sistema Nacional. No estabelecimento foram aplicados autos de infração, realizadas interdições parciais e estabelecidas medidas para o controle do evento infeccioso, como revisão dos processos de trabalho (incluindo materiais cirúrgicos) e fluxos de pacientes.
Até o momento, a situação foi considerada controlada, no entanto, diante da identificação de mais um caso positivo no mês de junho, o protocolo de suspensão preventiva foi aplicado para prevenir a ocorrência de novos casos até que haja a garantia do restabelecimento da segurança dos procedimentos para os pacientes.