Menino que estava desaparecido é achado morto em Água Doce do Norte

Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, estava desaparecido desde a tarde desta terça-feira (6), quando saiu de casa para jogar bola com colegas Crédito: Acervo pessoal

Após ficar desaparecido, Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, foi encontrado morto às margens de um rio em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da noite desta quarta-feira (7). O caso mobilizou moradores da localidade de Vila Esperança, que se reuniram e fizeram buscas. O menino não era visto desde a tarde de terça (6) , quando saiu de casa para jogar futebol.

Segundo informações da família, durante a procura por Vinícius, foi possível encontrar peças de roupa do adolescente que estavam estendidas em uma cerca, próxima ao Rio São Mateus. Posteriormente, ele foi localizado por moradores, no mesmo bairro, mas em outro ponto. O corpo do adolescente estava às margens do rio, apenas de cueca e sem sinais de violência. O avô do menino passou mal e desmaiou ao saber da morte do neto.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros explicou, em nota, que foi acionado para realizar buscas a um adolescente, nesta quarta-feira. O solicitante, segundo a corporação, informou que o menino estava perdido e, durante as buscas, populares encontraram a camisa dele na beira do rio. Uma equipe foi encaminhada, realizou buscas, mas não encontrou o menor.

A equipe de mergulho foi acionada, entretanto, ainda durante a noite, o chamado foi cancelado porque familiares haviam encontrado o corpo do menino no rio.

O corpo de Vinícius foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina na manhã desta quinta-feira (8), e deve passar por exames para identificar a causa da morte.