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Bairro Ayrton Senna

Menino de 9 anos fica ferido após ser atacado por boi em São Mateus

O garoto pedalava quando o animal foi na direção da bicicleta e o acertou; caso ocorreu no último sábado (20) e a criança se feriu
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

22 abr 2024 às 15:32

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 15:32

Menino de 9 anos fica ferido após ser atacado por boi em São Mateus
Cauã Pereira, de apenas 9 anos, ficou ferido após ser atacado por um boi em São Mateus Crédito: Raphael Verly
Um menino de apenas 9 anos teve ferimentos pelo corpo após ser atacado por um boi na praça do bairro Ayrton Senna, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde do último sábado (20). Na manhã desta segunda-feira (22), Cauã Pereira esteve na delegacia com o pai, Joilson Pereira, para registrar a ocorrência. 
Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, o menino relatou que ainda sente dores na barriga e no joelho. Ele também apresenta escoriações pelo corpo. A criança contou que estava com uma bicicleta no momento do ataque. 
"Meu irmão me emprestou uma bicicleta, aí eu ia passar pela esquina da pracinha, quando eu vi o boi. Aí eu olhei para ele, larguei a bicicleta e corri, só que ele veio para cima de mim e me 'bateu'", disse o garoto.  
Menino de 9 anos fica ferido após ser atacado por boi em São Mateus
Ataque do boi aconteceu na pracinha do bairro Ayrton Senna, em São Mateus Crédito: Raphael Verly
De acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, o animal teria fugido de uma propriedade. Ainda não se sabe quem é o dono do boi.
Apesar disso, o vaqueiro responsável pelo animal fez contato com a família e foi ao local para capturar o boi. Segundo os moradores que presenciaram o fato, o próprio vaqueiro foi atacado pelo animal enquanto tentava laçá-lo. 
Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta

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