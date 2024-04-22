Menino de 9 anos fica ferido após ser atacado por boi em São Mateus

Cauã Pereira, de apenas 9 anos, ficou ferido após ser atacado por um boi em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Um menino de apenas 9 anos teve ferimentos pelo corpo após ser atacado por um boi na praça do bairro Ayrton Senna, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde do último sábado (20). Na manhã desta segunda-feira (22), Cauã Pereira esteve na delegacia com o pai, Joilson Pereira, para registrar a ocorrência.

Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, o menino relatou que ainda sente dores na barriga e no joelho. Ele também apresenta escoriações pelo corpo. A criança contou que estava com uma bicicleta no momento do ataque.

"Meu irmão me emprestou uma bicicleta, aí eu ia passar pela esquina da pracinha, quando eu vi o boi. Aí eu olhei para ele, larguei a bicicleta e corri, só que ele veio para cima de mim e me 'bateu'", disse o garoto.

Ataque do boi aconteceu na pracinha do bairro Ayrton Senna, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

De acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, o animal teria fugido de uma propriedade. Ainda não se sabe quem é o dono do boi.

Apesar disso, o vaqueiro responsável pelo animal fez contato com a família e foi ao local para capturar o boi. Segundo os moradores que presenciaram o fato, o próprio vaqueiro foi atacado pelo animal enquanto tentava laçá-lo.