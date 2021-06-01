Menino de 3 anos ganha festa de aniversário com tema de gari em Vila Velha

Menininho ganha festa de aniversário com tema de gari Crédito: Ari Melo | TV Gazeta

Lorenzo Rodrigo Pereira completou três anos na segunda-feira (31). A festa, no entanto, precisou esperar. O motivo? O caminhão do lixo só passaria no dia seguinte, no bairro onde ele mora, em Vila Garrido, Vila Velha . A criança se encantou com o trabalho dos garis e coletores, escolheu o tema do aniversário em homenagem a eles e comemorou nesta terça-feira (1).

Lorenzo ostenta até uniforme em miniatura da profissão que afirma ter: "Eu trabalho coletando lixo, sou coletor, deixo a cidade limpa", disse.

Lorenzo ganhou até caminhão do lixo de brinquedo Crédito: Ari Melo | TV Gazeta

A festa consciente, com convidados de máscara, contou com a presença dos "colegas de trabalho" do garotinho e teve quem trouxesse caminhões de lixo de brinquedo para ele.

Um dos garis presentes na festa, Efigênio Salena contou que ficou muito feliz com a escolha do tema. "É gratificante para mim ver uma criança nessa idade já ter essa paixão pela limpeza pública", disse.

Segundo a mãe da criança, Jaianna Rosa Pereira, toda vez que o caminhão passa na rua é motivo de festa para o filho. "Do nada ele começou a andar quando viu o caminhão do lixo e ficou encantado querendo sair para vê-los. Todo dia que eles passam, às terças, quintas e sábados, a gente sai para falar com eles", contou.

Para o secretário de serviços urbanos de Vila Velha, Anadelso Pereira, a singela homenagem é um exemplo. "Isso aqui é um exemplo para todos. Os coletores são as peças mais importantes para a limpeza da cidade, eles trabalham dia e noite para manter a cidade limpa."

Lorenzo junto aos 'colegas de profissão' Crédito: Ari Melo | TV Gazeta