Menino de 3 anos ganha festa de aniversário com tema de gari em Vila Velha

Lorenzo Rodrigo Pereira completou três anos na segunda-feira (31). A festa, no entanto, precisou esperar. O motivo? O caminhão do lixo só passaria no dia seguinte, no bairro onde ele mora, em Vila Garrido, Vila Velha. A criança se encantou com o trabalho dos garis e coletores, escolheu o tema do aniversário em homenagem a eles e comemorou nesta terça-feira (1).
Lorenzo ostenta até uniforme em miniatura da profissão que afirma ter: "Eu trabalho coletando lixo, sou coletor, deixo a cidade limpa", disse.
A festa consciente, com convidados de máscara, contou com a presença dos "colegas de trabalho" do garotinho e teve quem trouxesse caminhões de lixo de brinquedo para ele.
Um dos garis presentes na festa, Efigênio Salena contou que ficou muito feliz com a escolha do tema. "É gratificante para mim ver uma criança nessa idade já ter essa paixão pela limpeza pública", disse.
Segundo a mãe da criança, Jaianna Rosa Pereira, toda vez que o caminhão passa na rua é motivo de festa para o filho. "Do nada ele começou a andar quando viu o caminhão do lixo e ficou encantado querendo sair para vê-los. Todo dia que eles passam, às terças, quintas e sábados, a gente sai para falar com eles", contou.
Para o secretário de serviços urbanos de Vila Velha, Anadelso Pereira, a singela homenagem é um exemplo. "Isso aqui é um exemplo para todos. Os coletores são as peças mais importantes para a limpeza da cidade, eles trabalham dia e noite para manter a cidade limpa."
E não foi a primeira vez que Lorenzo recebeu a visita dos coletores em casa. Em uma dessas vezes, o pequeno Lorenzo ganhou a miniatura do uniforme dos garis de Vila Velha, a mesma que usou na festa de aniversário. Na comemoração, o menino parecia encantado, dizendo com orgulho "eu sou coletor".