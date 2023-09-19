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Bairro São Silvano

Maus-tratos: oito animais são resgatados de apartamento em Colatina

Acionada para o resgate, a PM informou que a possível dona dos bichos – um gato e sete cachorros – estaria presa há meses; resgate ocorreu na segunda-feira (18)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 set 2023 às 11:50

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 11:50

Sete cães e um gato foram resgatados em situação de maus-tratos dentro de um apartamento no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (18). No vídeo (veja acima), é possível observar que os animais se encontravam em um local escuro e aparentemente abafado, além de sujo, com fezes e urina espalhados, 
O resgate dos bichos foi feito pela Organização Não Governamental (ONG) Abrigo das Patinhas, localizado no município, com apoio do Polícia Militar. Em entrevista à reportagem da A Gazeta, a presidente da ONG, Lunanda Vago, informou que os dois quartos onde os animais foram encontrados estavam infestados de pulgas, carrapatos, baratas, lixo, urina e muitas fezes. 
"Recebemos um denúncia anônima de que os oito animais estavam abandonados nesse apartamento. Fomos ao local, constatamos o abandono, mas o apartamento estava fechado. Então nós acionamos a Polícia Militar, que prontamente foi até o local", explicou. 
"Eles [os animais] estavam em situação extrema de maus tratos, com odor forte, pelos totalmente embaraçados, e o local estava abafado e fedorento"
Lunanda Vago - Presidente da ONG Abrigo das Patinhas

Oito animais em situação de maus tratos são resgatados em Colatina

A Polícia Militar informou, em nota, que tentou contato com os possíveis proprietários do imóvel, mas não obteve sucesso. "Ainda, a equipe foi informada que a possível dona dos bichos estaria presa há meses", completou. 
Os animais foram recolhidos pela ONG e encaminhados para atendimento na clínica veterinária, onde, segundo Lunanda, ficaram internados durante a noite. Eles também passarão por um pet shop. 

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