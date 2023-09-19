Maus-tratos: oito animais são resgatados de apartamento em Colatina

(veja acima), é possível observar que os animais se encontravam em um local escuro e aparentemente abafado, além de sujo, com fezes e urina espalhados, Sete cães e um gato foram resgatados em situação de maus-tratos dentro de um apartamento no bairro São Silvano, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (18). No vídeo, é possível observar que os animais se encontravam em um local escuro e aparentemente abafado, além de sujo, com fezes e urina espalhados,

O resgate dos bichos foi feito pela Organização Não Governamental (ONG) Abrigo das Patinhas, localizado no município, com apoio do Polícia Militar. Em entrevista à reportagem da A Gazeta, a presidente da ONG, Lunanda Vago, informou que os dois quartos onde os animais foram encontrados estavam infestados de pulgas, carrapatos, baratas, lixo, urina e muitas fezes.

"Recebemos um denúncia anônima de que os oito animais estavam abandonados nesse apartamento. Fomos ao local, constatamos o abandono, mas o apartamento estava fechado. Então nós acionamos a Polícia Militar, que prontamente foi até o local", explicou.

"Eles [os animais] estavam em situação extrema de maus tratos, com odor forte, pelos totalmente embaraçados, e o local estava abafado e fedorento" Lunanda Vago - Presidente da ONG Abrigo das Patinhas

Oito animais em situação de maus tratos são resgatados em Colatina

A Polícia Militar informou, em nota, que tentou contato com os possíveis proprietários do imóvel, mas não obteve sucesso. "Ainda, a equipe foi informada que a possível dona dos bichos estaria presa há meses", completou.