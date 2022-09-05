A partir desta segunda-feira (5), o uso de máscara de proteção contra a Covid deixa de ser obrigatório em ambientes fechados na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A medida foi aprovada pelo Conselho Universitário em uma resolução na última sexta-feira (2).
Apesar de o item não ser mais obrigatório no Espírito Santo desde o dia 6 de abril, conforme anúncio do governador Renato Casagrande (PSB), a Ufes ainda exigia a proteção em locais fechados, como salas de aula e laboratórios.
A flexibilização foi recomendada pelo Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes) à gestão da universidade com base na manutenção de queda dos indicadores epidemiológicos da doença no Espírito Santo e em nível nacional.
Com a mudança, segundo o documento, o uso de máscaras permanece obrigatório nos ambientes de assistência à saúde; para pessoas com sintomas de resfriado comum ou síndrome gripal; e estudantes, docentes e servidores técnicos que atuam em unidades sanitárias.
As particularidades existentes em cada unidade administrativa também deverão ser avaliadas, cabendo aos seus integrantes e às chefias estabelecerem a obrigatoriedade ou flexibilidade de uso de máscara em espaços fechados específicos.
Máscara deixa de ser obrigatória em ambientes fechados na Ufes