Marquise que desabou em Cariacica foi construída de forma irregular

De acordo com a vistoria feita pelo Crea-ES, a estrutura de sustentação da marquise estava inadequada e aço estava oxidado Crédito: Divulgação | Crea-ES

Gerente de relacionamento do Crea-ES, o engenheiro civil Giuliano Battisti revelou que a laje e o cômodo ao qual ela estava presa foram construídos sem a supervisão de um responsável técnico. De acordo com a avaliação, as estruturas já existem há mais de três anos e apresentavam sinais claros de abandono.

"Nós verificamos falhas construtivas, falta de manutenção e ausência de estrutura adequada. Fizeram uma adaptação para ter a marquise, cuja armadura de aço já estava oxidada. Foi um somatório de fatores que levaram ao desabamento" Giuliano Battisti - Engenheiro civil e gerente de relacionamento do Crea-ES

O profissional esclareceu que o Crea-ES fiscaliza obras públicas e privadas. Neste caso, como a construção foi finalizada há anos, a equipe técnica irá fazer um relatório. "Para o dono, haverá a responsabilidade criminal pela morte. Nosso relatório será um elemento a mais no futuro processo", explicou.

Sobre um muro vizinho que também foi interditado pela Prefeitura de Cariacica , Giuliano afirmou que existem indícios de que a obra seja recente, e o conselho ainda está verificando se há um responsável técnico. Caso não haja, o proprietário do lote pode ser autuado pelo órgão para fazer a regularização.

Técnicos do Crea-ES visitaram o imóvel comercial cuja marquise desabou em Nova Rosa da Penha, em Cariacica Crédito: Divulgação | Crea-ES

Responsável pela fiscalização dos imóveis, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio-Ambiente esteve no local nesta quinta-feira (3) para verificar a situação do imóvel e orientou o proprietário a demoli-lo.

No próprio dia do acidente, o município realizou a limpeza do local e removeu uma parte da laje que havia ficado pendurada. "As fiscalizações na cidade acontecem diariamente de forma preventiva e mediante denúncias. A prefeitura lamenta o ocorrido e se solidariza com a família do idoso", concluiu, em nota.

IDOSO MORRE EM DESABAMENTO: RELEMBRE O CASO

desabamento aconteceu durante a tarde dessa quarta-feira (2) , no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O idoso que morreu foi identificado como José da Silva, de 73 anos, e morava em frente ao imóvel comercial cuja marquise desabou. No vídeo abaixo, é possível ver o corpo dele sendo retirado do local.

Your browser does not support the video tag.