Marquise que desabou em Cariacica foi construída de forma irregular

Após uma marquise desabar e matar um idoso em Cariacica, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) esteve no bairro Nova Rosa da Penha nesta quinta-feira (3) para vistoriar o imóvel. A entidade constatou diversos problemas na estrutura – cuja construção se deu por meio de uma obra irregular, segundo o órgão.
Gerente de relacionamento do Crea-ES, o engenheiro civil Giuliano Battisti revelou que a laje e o cômodo ao qual ela estava presa foram construídos sem a supervisão de um responsável técnico. De acordo com a avaliação, as estruturas já existem há mais de três anos e apresentavam sinais claros de abandono.
"Nós verificamos falhas construtivas, falta de manutenção e ausência de estrutura adequada. Fizeram uma adaptação para ter a marquise, cuja armadura de aço já estava oxidada. Foi um somatório de fatores que levaram ao desabamento"
O profissional esclareceu que o Crea-ES fiscaliza obras públicas e privadas. Neste caso, como a construção foi finalizada há anos, a equipe técnica irá fazer um relatório. "Para o dono, haverá a responsabilidade criminal pela morte. Nosso relatório será um elemento a mais no futuro processo", explicou.
Sobre um muro vizinho que também foi interditado pela Prefeitura de Cariacica, Giuliano afirmou que existem indícios de que a obra seja recente, e o conselho ainda está verificando se há um responsável técnico. Caso não haja, o proprietário do lote pode ser autuado pelo órgão para fazer a regularização.
Responsável pela fiscalização dos imóveis, a Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio-Ambiente esteve no local nesta quinta-feira (3) para verificar a situação do imóvel e orientou o proprietário a demoli-lo.
No próprio dia do acidente, o município realizou a limpeza do local e removeu uma parte da laje que havia ficado pendurada. "As fiscalizações na cidade acontecem diariamente de forma preventiva e mediante denúncias. A prefeitura lamenta o ocorrido e se solidariza com a família do idoso", concluiu, em nota.
IDOSO MORRE EM DESABAMENTO: RELEMBRE O CASO
O desabamento aconteceu durante a tarde dessa quarta-feira (2), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O idoso que morreu foi identificado como José da Silva, de 73 anos, e morava em frente ao imóvel comercial cuja marquise desabou. No vídeo abaixo, é possível ver o corpo dele sendo retirado do local.
A Polícia Civil informou apenas que o cadáver foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso é investigado pelo 14º Distrito Policial. Para a equipe da TV Gazeta, a proprietária do estabelecimento comprometido disse que não sabia que a estrutura estava irregular.