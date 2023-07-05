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Manutenção da Cesan: pode faltar água em Aracruz e na Grande Vitória

No próximo sábado (8), haverá serviço programado no sistema de abastecimento de bairros de Vitória, Cariacica, Serra e Fundão, na Grande Vitória, e em Aracruz, no Norte do Estado

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2023 às 16:02
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai realizar, no próximo sábado (8), uma manutenção programada no sistema de abastecimento em alguns bairros de VitóriaCariacicaSerra e Fundão, na Grande Vitória, e em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Devido ao reparo, a empresa alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reuso para evitar que falte.
Segundo a empresa, os reparos serão feitos entre 8h de sábado e meia-noite de domingo (9). O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Confira a lista de bairros afetados:

Cariacica

  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba 
  • Nova Esperanca 
  • Nova Rosa Da Penha 
  • Padre Mathias 
  • Porto De Cariacica 
  • Santa Luzia 
  • Sao Joao Batista 
  • Vila Cajueiro 
  • Vila Merlo

Aracruz

  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • Sao Francisco

Fundão

  • Balneario Costa Azul 
  • Direcao 
  • Enseada Das Garcas
  •  Mirante Da Praia 
  • Praia Grande Vila Tongo
Manutenção da Cesan: pode faltar água em Aracruz e na Grande Vitória

Serra

  • Alterosas 
  • Andre Carloni 
  • Balneario Carapebus 
  • Barcelona 
  • Barro Branco
  • Bicanga 
  • Boa Vista I 
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa 
  • Camara
  • Cantinho Do Ceu 
  • Carapina Grande 
  • Castelandia 
  • Central Carapina
  •  Chacara Parreiral 
  • Cidade Continental 
  • Cidade Pomar 
  • Civit I 
  • Civit Ii 
  • Colina Laranjeiras
  • Conj Carapina I 
  • Conj Jacaraipe 
  • Costa Bela 
  • Costa Dourada 
  • Das Laranjeiras 
  • De Fatima 
  • Diamantina 
  • Eldorado 
  • Enseada Jacaraipe 
  • Estancia Monazitica 
  • Eurico Sales 
  • Feu Rosa 
  • Guaraciaba 
  • Helio Ferraz 
  • Jacuhy 
  • Jardim Atlantico 
  • Jardim Carapina 
  • Jardim Limoeiro 
  • Jardim Tropical 
  • Jose De Anchieta 
  • Jose De Anchieta II 
  • Jose De Anchieta III 
  • Lagoa De Carapebus 
  • Lagoa De Jacaraipe 
  • Laranjeiras Velha 
  • Manguinhos 
  • Manoel Plaza 
  • Marbella 
  • Maringa 
  • Mata Da Serra 
  • Morada Laranjeiras 
  • Nova Almeida 
  • Nova Carapina I 
  • Nova Carapina II 
  • Nova Zelandia 
  • Novo 
  • Novo Horizonte 
  • Novo Porto Canoa 
  • Ourimar 
  • Parq Das Gaivotas 
  • Parq Jacaraipe 
  • Parq Res Laranjeiras 
  • Parq Res M Alvaro 
  • Parq Res N Almeida 
  • Parq Res Tubarão
  • Parq Santa Fe 
  • Pitanga 
  • Planalto De Carapina 
  • Planicie Da Serra 
  • Polo Ind Tubarao 
  • Portal De Jacaraipe 
  • Porto Canoa 
  • Porto Dourado 
  • Praia Da Baleia 
  • Praia De Capuba 
  • Praia De Carapebus 
  • Praiamar 
  • Reis Magos 
  • Res Jacaraipe
  • Res Vista Do Mestre 
  • Rosario De Fatima 
  • Santa Luzia 
  • Santa Rita De Cassia 
  • Sao Diogo I 
  • Sao Diogo II 
  • Sao Francisco 
  • Sao Geraldo 
  • Sao Joao 
  • Sao Patricio 
  • Sao Pedro 
  • Serra Dourada I 
  • Serra Dourada II 
  • Serra Dourada III 
  • Serramar 
  • Solar De Anchieta 
  • Taquara I 
  • Taquara II
  • Tims 
  • Valparaiso
  • Vila Nova de Colares

Vitória

  • Aeroporto 
  • Antonio Honorio 
  • Boa Vista
  • Goiabeiras 
  • Jabour 
  • Jardim Camburi 
  • Jardim Da Penha 
  • Maria Ortiz 
  • Mata Da Praia 
  • Morada De Camburi 
  • Pontal De Camburi 
  • República 
  • Seguranca Do Lar 
  • Solon Borges

Correção

06/07/2023 - 11:19
A primeira versão da matéria trazia a informação de que a manutenção era de emergência. No entanto, a Cesan informou que a manutenção era programada. O texto foi corrigido

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