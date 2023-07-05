A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai realizar, no próximo sábado (8), uma manutenção programada no sistema de abastecimento em alguns bairros de Vitória, Cariacica, Serra e Fundão, na Grande Vitória, e em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Devido ao reparo, a empresa alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reuso para evitar que falte.
Segundo a empresa, os reparos serão feitos entre 8h de sábado e meia-noite de domingo (9). O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Confira a lista de bairros afetados:
Cariacica
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperanca
- Nova Rosa Da Penha
- Padre Mathias
- Porto De Cariacica
- Santa Luzia
- Sao Joao Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
Aracruz
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- Sao Francisco
Fundão
- Balneario Costa Azul
- Direcao
- Enseada Das Garcas
- Mirante Da Praia
- Praia Grande Vila Tongo
Manutenção da Cesan: pode faltar água em Aracruz e na Grande Vitória
Serra
- Alterosas
- Andre Carloni
- Balneario Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camara
- Cantinho Do Ceu
- Carapina Grande
- Castelandia
- Central Carapina
- Chacara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit Ii
- Colina Laranjeiras
- Conj Carapina I
- Conj Jacaraipe
- Costa Bela
- Costa Dourada
- Das Laranjeiras
- De Fatima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraipe
- Estancia Monazitica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Helio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlantico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- Jose De Anchieta
- Jose De Anchieta II
- Jose De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraipe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringa
- Mata Da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelandia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parq Das Gaivotas
- Parq Jacaraipe
- Parq Res Laranjeiras
- Parq Res M Alvaro
- Parq Res N Almeida
- Parq Res Tubarão
- Parq Santa Fe
- Pitanga
- Planalto De Carapina
- Planicie Da Serra
- Polo Ind Tubarao
- Portal De Jacaraipe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Praia De Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Res Jacaraipe
- Res Vista Do Mestre
- Rosario De Fatima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- Sao Diogo I
- Sao Diogo II
- Sao Francisco
- Sao Geraldo
- Sao Joao
- Sao Patricio
- Sao Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Tims
- Valparaiso
- Vila Nova de Colares
Vitória
- Aeroporto
- Antonio Honorio
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Pontal De Camburi
- República
- Seguranca Do Lar
- Solon Borges
Correção
06/07/2023 - 11:19
A primeira versão da matéria trazia a informação de que a manutenção era de emergência. No entanto, a Cesan informou que a manutenção era programada. O texto foi corrigido