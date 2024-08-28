Manutenção da Cesan pode deixar mais de 100 bairros sem água no ES

A realização de serviços de manutenção preventiva na rede da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pode afetar até 100 bairros de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Nestas cidades, o abastecimento de água será paralisado, no próximo sábado (31). A previsão da empresa é que os serviços sejam concluídos em até as 24h após a conclusão. Devido ao trabalho, a concessionária pede aos moradores que economizem e façam o reúso da água.
De acordo com a companhia, a retomada deve ocorrer primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento. Em seguida, os imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes voltarão a ter água.
O atendimento estava previsto para o dia 17 de agosto, mas foi adiado para este sábado para não interferir nos locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).
A Cesan informou que colocará carros-pipa à disposição para complementar o abastecimento e orientou que a população pode entrar em contato a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115, ou Whatsapp (27) 3422-0115. Veja, abaixo, a lista completa dos bairros:
ARACRUZ:
- Santa Cruz;
- São Francisco;
- Itaparica;
- Praia Formosa
Cariacica:
- Cariacica Sede;
- Ibiapaba;
- Nova Rosa da Penha;
- Nova Esperança;
- Padre Mathias;
- Porto de Cariacica;
- Santa Luzia;
- São João Batista;
- Vila Cajueiro;
- Vila Merlo;
- Vila Progresso.
FUNDÃO:
- Balneário Costa Azul;
- Mirante da Praia;
- Direção;
- Enseada das Garças;
- Praia Grande;
- Vila Tongo;
- Rio Preto;
- Residência Fazenda Hz.
SERRA:
- Alterosas;
- André Carloni;
- De Fátima;
- Das Laranjeiras;
- Balneário Carapebus;
- Barro Branco;
- Bicanga;
- Boa Vista II;
- Boulevard Lagoa;
- Boa Vista I;
- Eldorado;
- Câmara;
- Cantinho do Céu;
- Carapina Grande;
- Conjunto Carapina I;
- Conjunto Jacaraípe;
- Castelândia;
- Chácara Parreiral;
- Civit I;
- Civit II;
- Cidade Pomar;
- Cidade Continental;
- Colina Laranjeiras;
- Parque Residencial Laranjeiras;
- Manoel Plaza;
- Feu Rosa;
- Barcelona;
- Costa Bela;
- Costa Dourada;
- Diamantina;
- Enseada Jacaraípe;
- Eurico Sales;
- Mata da Serra;
- Guaraciaba;
- Nova Zelândia;
- Hélio Ferraz;
- Estância Monazítica;
- jardim Atlântico;
- Jardim Carapina;
- Jardim Limoeiro;
- Jardim Tropical;
- Parque Residencial Nova Almeida;
- José de Anchieta;
- José de Anchieta II;
- Maringá;
- Laranjeiras Velha;
- Lagoa de Carapebus;
- Praia de Carapebus;
- Lagoa de Jacaraípe;
- José de Anchieta III;
- Manguinhos;
- Morada Laranjeiras;
- Nova Carapina II;
- Ourimar;
- Nova Almeida;
- Nova Carapina I;
- Novo Horizonte;
- Novo Porto Canoa;
- Planalto de Carapina;
- Planície da Serra;
- Parque Jacaraípe;
- Parque das Gaivotas;
- Parque Residencial Tubarão;
- Pitanga;
- São João;
- Porto Canoa;
- Novo;
- Portal de Jacaraípe;
- Valparaíso;
- Praia de Capuba;
- Praia da Baleia;
- Parque Santa Fé;
- Reis Magos;
- Residencial Vista do Mestre;
- Marbella; Praiamar;
- Residencial Jacaraípe;
- Parque Residencial Mestre Álvaro;
- Rosário de Fátima;
- Santa Luzia;
- Santa Rita de Cássia;
- São Diogo I;
- São Diogo II;
- São Francisco;
- São Geraldo;
- Serra Dourada I;
- Serra Dourada II;
- Serra Dourada III;
- Serramar;
- São Patrício;
- Solar de Anchieta;
- Central Carapina;
- Taquara I;
- Taquara II;
- Tims;
- São Pedro;
- Vila Nova de Colares;
- Jacuhy;
- Porto Dourado;
- Polo Industrial Tubarão.
VITÓRIA:
- Aeroporto;
- Antônio Honório;
- Boa Vista;
- Goiabeiras;
- Jardim Camburi;
- Jabour;
- Jardim da Penha;
- Maria Ortiz;
- Mata da Praia;
- Morada de Camburi;
- Pontal de Camburi;
- República;
- Segurança do Lar;
- Solon Borges.