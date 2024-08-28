Manutenção da Cesan pode deixar mais de 100 bairros sem água no ES

A Cesan informou que colocará carros-pipa à disposição da população para complementar o abastecimento Crédito: Pexels

A realização de serviços de manutenção preventiva na rede da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pode afetar até 100 bairros de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Nestas cidades, o abastecimento de água será paralisado, no próximo sábado (31). A previsão da empresa é que os serviços sejam concluídos em até as 24h após a conclusão. Devido ao trabalho, a concessionária pede aos moradores que economizem e façam o reúso da água.

De acordo com a companhia, a retomada deve ocorrer primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento. Em seguida, os imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes voltarão a ter água.

O atendimento estava previsto para o dia 17 de agosto, mas foi adiado para este sábado para não interferir nos locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

A Cesan informou que colocará carros-pipa à disposição para complementar o abastecimento e orientou que a população pode entrar em contato a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115, ou Whatsapp (27) 3422-0115. Veja, abaixo, a lista completa dos bairros:

ARACRUZ:

Santa Cruz;

São Francisco;

Itaparica;

Praia Formosa

Cariacica:

Cariacica Sede;

Ibiapaba;

Nova Rosa da Penha;

Nova Esperança;

Padre Mathias;

Porto de Cariacica;

Santa Luzia;

São João Batista;

Vila Cajueiro;

Vila Merlo;

Vila Progresso.

FUNDÃO:

Balneário Costa Azul;

Mirante da Praia;

Direção;

Enseada das Garças;

Praia Grande;

Vila Tongo;

Rio Preto;

Residência Fazenda Hz.

SERRA:

Alterosas;

André Carloni;

De Fátima;

Das Laranjeiras;

Balneário Carapebus;

Barro Branco;

Bicanga;

Boa Vista II;

Boulevard Lagoa;

Boa Vista I;

Eldorado;

Câmara;

Cantinho do Céu;

Carapina Grande;

Conjunto Carapina I;

Conjunto Jacaraípe;

Castelândia;

Chácara Parreiral;

Civit I;

Civit II;

Cidade Pomar;

Cidade Continental;

Colina Laranjeiras;

Parque Residencial Laranjeiras;

Manoel Plaza;

Feu Rosa;

Barcelona;

Costa Bela;

Costa Dourada;

Diamantina;

Enseada Jacaraípe;

Eurico Sales;

Mata da Serra;

Guaraciaba;

Nova Zelândia;

Hélio Ferraz;

Estância Monazítica;

jardim Atlântico;

Jardim Carapina;

Jardim Limoeiro;

Jardim Tropical;

Parque Residencial Nova Almeida;

José de Anchieta;

José de Anchieta II;

Maringá;

Laranjeiras Velha;

Lagoa de Carapebus;

Praia de Carapebus;

Lagoa de Jacaraípe;

José de Anchieta III;

Manguinhos;

Morada Laranjeiras;

Nova Carapina II;

Ourimar;

Nova Almeida;

Nova Carapina I;

Novo Horizonte;

Novo Porto Canoa;

Planalto de Carapina;

Planície da Serra;

Parque Jacaraípe;

Parque das Gaivotas;

Parque Residencial Tubarão;

Pitanga;

São João;

Porto Canoa;

Novo;

Portal de Jacaraípe;

Valparaíso;

Praia de Capuba;

Praia da Baleia;

Parque Santa Fé;

Reis Magos;

Residencial Vista do Mestre;

Marbella; Praiamar;

Residencial Jacaraípe;

Parque Residencial Mestre Álvaro;

Rosário de Fátima;

Santa Luzia;

Santa Rita de Cássia;

São Diogo I;

São Diogo II;

São Francisco;

São Geraldo;

Serra Dourada I;

Serra Dourada II;

Serra Dourada III;

Serramar;

São Patrício;

Solar de Anchieta;

Central Carapina;

Taquara I;

Taquara II;

Tims;

São Pedro;

Vila Nova de Colares;

Jacuhy;

Porto Dourado;

Polo Industrial Tubarão.

VITÓRIA: