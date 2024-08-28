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Manutenção da Cesan pode deixar mais de 100 bairros sem água no ES

Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), o serviço será realizado no próximo sábado (31) e deve ser normalizado no mesmo dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2024 às 16:33

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 16:33

Torneira
A Cesan informou que colocará carros-pipa à disposição da população para complementar o abastecimento Crédito: Pexels
A realização de serviços de manutenção preventiva na rede da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pode afetar até 100 bairros de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Nestas cidades, o abastecimento de água será paralisado, no próximo sábado (31). A previsão da empresa é que os serviços sejam concluídos em até as 24h após a conclusão. Devido ao trabalho, a concessionária pede aos moradores que economizem e façam o reúso da água. 
De acordo com a companhia, a retomada deve ocorrer primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento. Em seguida, os imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes voltarão a ter água.
O atendimento estava previsto para o dia 17 de agosto, mas foi adiado para este sábado para não interferir nos locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).
A Cesan informou que colocará carros-pipa à disposição para complementar o abastecimento e orientou que a população pode entrar em contato a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115, ou Whatsapp (27) 3422-0115. Veja, abaixo, a lista completa dos bairros:
ARACRUZ:
  • Santa Cruz; 
  • São Francisco; 
  • Itaparica; 
  • Praia Formosa
Cariacica:
  • Cariacica Sede;
  • Ibiapaba; 
  • Nova Rosa da Penha; 
  • Nova Esperança; 
  • Padre Mathias; 
  • Porto de Cariacica;
  • Santa Luzia; 
  • São João Batista; 
  • Vila Cajueiro; 
  • Vila Merlo; 
  • Vila Progresso.
FUNDÃO:
  • Balneário Costa Azul; 
  • Mirante da Praia; 
  • Direção;
  • Enseada das Garças; 
  • Praia Grande; 
  • Vila Tongo;
  • Rio Preto; 
  • Residência Fazenda Hz.
SERRA:
  • Alterosas; 
  • André Carloni;
  • De Fátima; 
  • Das Laranjeiras; 
  • Balneário Carapebus; 
  • Barro Branco; 
  • Bicanga;
  • Boa Vista II; 
  • Boulevard Lagoa; 
  • Boa Vista I; 
  • Eldorado; 
  • Câmara; 
  • Cantinho do Céu; 
  • Carapina Grande; 
  • Conjunto Carapina I; 
  • Conjunto Jacaraípe; 
  • Castelândia; 
  • Chácara Parreiral;
  • Civit I; 
  • Civit II; 
  • Cidade Pomar; 
  • Cidade Continental; 
  • Colina Laranjeiras; 
  • Parque Residencial Laranjeiras; 
  • Manoel Plaza; 
  • Feu Rosa; 
  • Barcelona; 
  • Costa Bela; 
  • Costa Dourada; 
  • Diamantina; 
  • Enseada Jacaraípe;
  • Eurico Sales; 
  • Mata da Serra; 
  • Guaraciaba; 
  • Nova Zelândia;
  • Hélio Ferraz; 
  • Estância Monazítica; 
  • jardim Atlântico; 
  • Jardim Carapina;
  • Jardim Limoeiro; 
  • Jardim Tropical; 
  • Parque Residencial Nova Almeida; 
  • José de Anchieta; 
  • José de Anchieta II; 
  • Maringá; 
  • Laranjeiras Velha;
  • Lagoa de Carapebus; 
  • Praia de Carapebus; 
  • Lagoa de Jacaraípe; 
  • José de Anchieta III;
  • Manguinhos; 
  • Morada Laranjeiras; 
  • Nova Carapina II; 
  • Ourimar; 
  • Nova Almeida; 
  • Nova Carapina I; 
  • Novo Horizonte; 
  • Novo Porto Canoa; 
  • Planalto de Carapina; 
  • Planície da Serra; 
  • Parque Jacaraípe; 
  • Parque das Gaivotas; 
  • Parque Residencial Tubarão; 
  • Pitanga; 
  • São João; 
  • Porto Canoa; 
  • Novo; 
  • Portal de Jacaraípe; 
  • Valparaíso; 
  • Praia de Capuba;
  • Praia da Baleia; 
  • Parque Santa Fé; 
  • Reis Magos; 
  • Residencial Vista do Mestre;
  •  Marbella; Praiamar; 
  • Residencial Jacaraípe;
  • Parque Residencial Mestre Álvaro; 
  • Rosário de Fátima; 
  • Santa Luzia; 
  • Santa Rita de Cássia; 
  • São Diogo I; 
  • São Diogo II; 
  • São Francisco; 
  • São Geraldo; 
  • Serra Dourada I; 
  • Serra Dourada II; 
  • Serra Dourada III; 
  • Serramar; 
  • São Patrício; 
  • Solar de Anchieta;
  • Central Carapina;
  • Taquara I; 
  • Taquara II; 
  • Tims; 
  • São Pedro; 
  • Vila Nova de Colares; 
  • Jacuhy; 
  • Porto Dourado; 
  • Polo Industrial Tubarão.
VITÓRIA:
  • Aeroporto; 
  • Antônio Honório; 
  • Boa Vista; 
  • Goiabeiras; 
  • Jardim Camburi; 
  • Jabour; 
  • Jardim da Penha; 
  • Maria Ortiz; 
  • Mata da Praia; 
  • Morada de Camburi; 
  • Pontal de Camburi; 
  • República;
  • Segurança do Lar; 
  • Solon Borges.

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