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Manifestantes queimam pneus em protesto no acesso à BR 101 em Guarapari

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, ato foi iniciado Às 17h23. A pista ficou interditada por quase 1h e foi liberada às 18h16

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 19:04

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

11 mai 2022 às 19:04
Manifestantes bloquearam o acesso à BR 101 pela Rodovia Jones Santos Neves, em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (11). Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra que pneus foram queimados na via e os participantes do ato pedem por justiça., mas a motivação da ação não foi oficialmente informada. Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, o protesto foi iniciado Às 17h23. A pista ficou interditada por quase 1h e foi liberada às 18h16.
Equipes da Eco101, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar estiveram no local. A reportagem demandou as corporações e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
Mais informações em instantes. 

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