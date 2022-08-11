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Caso inusitado

Mandioca de 9 kg é colhida em quintal, em Conceição do Castelo

A raiz fazia parte de uma pequena plantação no quintal de uma casa no bairro Boa Esperança, e surpreendeu a família que a colheu no último domingo (7)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 ago 2022 às 18:52

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 18:52

Uma mandioca com um peso de, aproximadamente, 9 quilos e 90 gramas, foi colhida no quintal de uma casa no bairro Boa Esperança, em Conceição do Castelo, no Sul do Estado.
Mandioca de mais de 9 quilos é encontrada em quintal em Conceição do Castelo
A raiz de mandioca pesou 9 quilos e 90 gramas e foi colhida no quintal de uma casa no bairro Boa Esperança, em Conceição do Castelo Crédito: Ana Fabia Manhone
A mandioca fazia parte de uma pequena plantação na residência da professora Ana Fabia Manhone. E ela foi retirada no último domingo (7). “Essa mandioca é de um pé aleatório no meu quintal. Aqui a gente tem banana e uns dois ou três pezinhos de mandioca”, contou.
Para Ana e os familiares, foi uma surpresa ter uma mandioca tão grande e pesada no quintal de casa. “Foi uma surpresa porque aqui a terra é árida, não usamos adubo, é bem rústico. Um caso inusitado”, falou. Além de também ter sido, segundo ela, a primeira vez que isso ocorreu. “Nunca vi antes”, completou.
A professora disse, ainda, que fim levou a mandioca. “Tratamos as galinhas com ela. Tentamos cozinhar, mas não conseguimos. É muita mandioca!”, destacou.

O QUE DIZ O INCAPER

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou que esse caso não é normal, mas pode ocorrer em plantas velhas (cultivo prolongado), plantadas em solos com muita fertilidade. "Basicamente a planta teve muita nutrição para o crescimento e ficou plantada por muito tempo", informou.

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