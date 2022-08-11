Mandioca de 9 kg é colhida em quintal, em Conceição do Castelo

A raiz de mandioca pesou 9 quilos e 90 gramas e foi colhida no quintal de uma casa no bairro Boa Esperança, em Conceição do Castelo Crédito: Ana Fabia Manhone

A mandioca fazia parte de uma pequena plantação na residência da professora Ana Fabia Manhone. E ela foi retirada no último domingo (7). “Essa mandioca é de um pé aleatório no meu quintal. Aqui a gente tem banana e uns dois ou três pezinhos de mandioca”, contou.

Para Ana e os familiares, foi uma surpresa ter uma mandioca tão grande e pesada no quintal de casa. “Foi uma surpresa porque aqui a terra é árida, não usamos adubo, é bem rústico. Um caso inusitado”, falou. Além de também ter sido, segundo ela, a primeira vez que isso ocorreu. “Nunca vi antes”, completou.

A professora disse, ainda, que fim levou a mandioca. “Tratamos as galinhas com ela. Tentamos cozinhar, mas não conseguimos. É muita mandioca!”, destacou.

O QUE DIZ O INCAPER