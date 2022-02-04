Mais de 15 mil pessoas com a 2ª dose da vacina atrasada em Cachoeiro

Na maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, 15.673 moradores ainda estão com a segunda dose contra a Covid-19 atrasada, de acordo com o site Vacina e Confia, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No município, 350.467 doses já foram aplicadas e 72% da população está com o esquema vacinal primário completo.
Segundo a prefeitura, o número alto de pessoas com vacinação incompleta preocupa, uma vez que há doses disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, no Centro. Na cidade, não é necessário fazer agendamento para tomar a segunda dose.
“Estimativas apontam que mais de 80% das pessoas internadas por Covid-19 no Brasil não tomaram a vacina ou não receberam a segunda dose. No caso da dose de reforço, ela é especialmente relevante para prevenir contra a variante Ômicron, principal responsável pela nova onda de casos, e para proteger as pessoas mais vulneráveis. Por isso, renovamos o apelo para que as pessoas não deixem de completar a vacinação”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Em relação à dose de reforço, 51.886 vacinas foram aplicadas no município, entre adultos, idosos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão. O Vacina e Confia não apresenta dados sobre atraso nesse caso, mas, de acordo com a Secretaria de Saúde aproximadamente 17% do público apto a tomar a terceira dose ainda não o fez.
Mais de 15 mil pessoas com a 2 dose da vacina atrasada em Cachoeiro
VACINAÇÃO E TESTE
A vacinação para pessoas acima de 12 anos ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h nas Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. Para crianças de 5 a 11 anos, os pais e responsáveis devem agendar na página agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.
Para testagem, há um ponto itinerante (nesta semana, funcionando na escola Zilma Coelho Pinto), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e de 13h às 15h. O ponto itinerante também oferece vacinação, inclusive a da gripe.