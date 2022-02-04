Mais de 15 mil pessoas com a 2ª dose da vacina atrasada em Cachoeiro

Vacinação é feita de segunda a sexta e não é necessário agendamento Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

Segundo a prefeitura, o número alto de pessoas com vacinação incompleta preocupa, uma vez que há doses disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, no Centro. Na cidade, não é necessário fazer agendamento para tomar a segunda dose.

“Estimativas apontam que mais de 80% das pessoas internadas por Covid-19 no Brasil não tomaram a vacina ou não receberam a segunda dose. No caso da dose de reforço, ela é especialmente relevante para prevenir contra a variante Ômicron, principal responsável pela nova onda de casos, e para proteger as pessoas mais vulneráveis. Por isso, renovamos o apelo para que as pessoas não deixem de completar a vacinação”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Em relação à dose de reforço, 51.886 vacinas foram aplicadas no município, entre adultos, idosos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão. O Vacina e Confia não apresenta dados sobre atraso nesse caso, mas, de acordo com a Secretaria de Saúde aproximadamente 17% do público apto a tomar a terceira dose ainda não o fez.

Your browser does not support the audio element. Mais de 15 mil pessoas com a 2 dose da vacina atrasada em Cachoeiro

VACINAÇÃO E TESTE

A vacinação para pessoas acima de 12 anos ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h nas Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. Para crianças de 5 a 11 anos, os pais e responsáveis devem agendar na página agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.