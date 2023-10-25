Mais de 130 bairros podem ficar sem água durante manutenção da Cesan
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou uma manutenção na rede de abastecimento de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. O serviço, marcado para ocorrer das 6h às 23h deste sábado (28), pode provocar a falta de água em 134 bairros, segundo alertou a instituição.
Como o restabelecimento será feito até 24 horas após o serviço, o órgão recomenda que os moradores reservem água para não serem prejudicados. Veja abaixo lista de localidades que podem ser afetadas:
Aracruz
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
- Cariacica
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperança
- Nova Rosa Da Penha
- Padre Mathias
- Porto De Cariacica
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
Fundão
- Balneário Costa Azul
- Direção
- Enseada Das Garças
- Mirante Da Praia
- Praia Grande
- Vila Tongo
Cariacica
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperança
- Nova Rosa Da Penha
- Padre Mathias
- Porto De Cariacica
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
Serra
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho Do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Bela
- Costa Dourada
- Bairro das Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Eurico Salles
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José De Anchieta
- José De Anchieta II
- José De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata Da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Bairro Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Álvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto De Carapina
- Planície Da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal De Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Praia De Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista Do Mestre
- Rosário De Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Tims
- Valparaíso
- Vila Nova De Colares
Vitória
- Aeroporto
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Pontal De Camburi
- República
- Segurança Do Lar
- Solon Borges