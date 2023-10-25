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Abastecimento

Mais de 130 bairros podem ficar sem água durante manutenção da Cesan

Serviço será feito neste sábado (28), entre 6h e 23h, nos municípios de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Órgão pede para que moradores economizem água
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 out 2023 às 16:48

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 16:48

Torneira
Bairros podem ficar sem água durante este sábado (28), por conta da manutenção Crédito: Pexels
Mais de 130 bairros podem ficar sem água durante manutenção da Cesan
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou uma manutenção na rede de abastecimento de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. O serviço, marcado para ocorrer das 6h às 23h deste sábado (28), pode provocar a falta de água em 134 bairros, segundo alertou a instituição. 
Como o restabelecimento será feito até 24 horas após o serviço, o órgão recomenda que os moradores reservem água para não serem prejudicados. Veja abaixo lista de localidades que podem ser afetadas:

Aracruz

  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • São Francisco
  •  Cariacica
  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa Da Penha
  • Padre Mathias
  • Porto De Cariacica
  • Santa Luzia
  • São João Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo

Fundão

  • Balneário Costa Azul
  • Direção
  • Enseada Das Garças
  • Mirante Da Praia
  • Praia Grande
  • Vila Tongo

Cariacica

  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa Da Penha
  • Padre Mathias
  • Porto De Cariacica
  • Santa Luzia
  • São João Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo

Serra

  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho Do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Bela
  • Costa Dourada
  • Bairro das Laranjeiras
  • Bairro de Fátima
  • Diamantina
  • Eldorado
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Eurico Salles
  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
  • Hélio Ferraz
  • Jacuhy
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • José De Anchieta
  • José De Anchieta II
  • José De Anchieta III
  • Lagoa De Carapebus
  • Lagoa De Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maringá
  • Mata Da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Nova Zelândia
  • Bairro Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Parque Residencial Mestre Álvaro
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Residencial Tubarão
  • Parque Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto De Carapina
  • Planície Da Serra
  • Polo Industrial Tubarão
  • Portal De Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia Da Baleia
  • Praia De Capuba
  • Praia De Carapebus
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • Residencial Vista Do Mestre
  • Rosário De Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita De Cassia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar De Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Tims
  • Valparaíso
  • Vila Nova De Colares

Vitória

  • Aeroporto
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim Da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata Da Praia
  • Morada De Camburi
  • Pontal De Camburi
  • República
  • Segurança Do Lar
  • Solon Borges

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