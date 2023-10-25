Bairros podem ficar sem água durante este sábado (28), por conta da manutenção

Mais de 130 bairros podem ficar sem água durante manutenção da Cesan

Como o restabelecimento será feito até 24 horas após o serviço, o órgão recomenda que os moradores reservem água para não serem prejudicados. Veja abaixo lista de localidades que podem ser afetadas: