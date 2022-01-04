Mais de 1,3 mil bolsas de graduação gratuitas são abertas nesta quarta (5)
O governo do Espírito Santo anunciou nesta terça-feira (4) o edital do Programa Nossa Bolsa 2022. Serão ofertadas 1.309 vagas integrais para a graduação em 34 instituições de Ensino Superior, localizadas em 17 municípios de todas as regiões capixabas. O edital é uma parceria da Fapes com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e tem investimento de mais de R$ 68 milhões.
As inscrições começam às 9h desta quarta-feira (5) e terminam às 23h59 do dia 12 de janeiro por meio do site fapes.es.gov.br/nossabolsa. Os capixabas que já concluíram o Ensino Médio podem realizar a inscrição em um curso superior com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referentes aos anos de 2019 e 2020.
O edital é uma parceria da Fapes com a Sedu e investe mais de R$ 68 milhões. O valor será utilizado no período de até cinco anos, duração estimada dos cursos. A quantia é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e também do caixa da Sedu.
O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, comentou sobre o investimento do governo capixaba na ampliação do número de bolsas em 2022.
“A educação é um divisor de águas e oferece um futuro melhor para jovens e adultos. Acreditando nisso. O governador do Estado, Renato Casagrande, tem investido muito no Programa Nossa Bolsa. Já ofertamos mais de 15 mil bolsas, por meio do programa, que cresce a cada ano. Eram, em média, mil bolsas por ano, mas, com a abertura deste edital, a oferta do programa está sendo ampliada em 30%, com novas 1.300 vagas”, evidenciou Hoffmann.
AMPLIAÇÃO NA OFERTA DE CURSOS
A diretora-presidente da Fapes, Cristina Engel, explicou que o edital 2022 tem alguns diferenciais em relação aos anos anteriores. Um deles são os novos cursos disponiveis a partir da demanda dos capixabas:
"Cursos que nós verificamos ter demanda no Estado, tanto em termos de oferta para empregabilidade quanto para o empreendedorismo, que são, principalmente, os cursos voltados para as áreas das engenharias. Então, a gente espera que com o novo número de bolsas, todas elas com cobertura de 100% das mensalidades, e com os novos cursos, que o Governo do Estado consiga cada vez mais atender à expectativa do jovem capixaba que mais precisa”, pontuou Cristina Engel.
QUEM PODE PARTICIPAR
Além de ter realizado uma das provas do Enem em 2019 ou 2020, o candidato deve ter renda familiar per capita de até um salário mínimo. Conforme o edital de seleção, é necessário também que o estudante atenda a uma das condições a seguir:
- Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;
- Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
- Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
- Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;
- Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.
Não poderão concorrer aqueles que já tenham sido beneficiários do programa e quem já concluiu qualquer curso de graduação.
PRIORIDADE DE INGRESSO
O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida