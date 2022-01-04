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Nossa Bolsa

Mais de 1,3 mil bolsas de graduação gratuitas são abertas nesta quarta (5)

Ao todo, serão ofertadas 1.309 bolsas de graduação integrais, em 57 cursos de diversas áreas profissionais, localizadas em 17 municípios de todas as regiões capixabas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:33

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:33

Professor na sala de aula
Professor na sala de aula Crédito: Divulgação/Pexels
Mais de 1,3 mil bolsas de graduação gratuitas são abertas nesta quarta (5)
governo do Espírito Santo anunciou nesta terça-feira (4) o edital do Programa Nossa Bolsa 2022. Serão ofertadas 1.309 vagas  integrais para a graduação em 34 instituições de Ensino Superior, localizadas em 17 municípios de todas as regiões capixabas. O edital é uma parceria da Fapes com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e tem investimento de  mais de R$ 68 milhões.
As inscrições começam às 9h desta quarta-feira (5) e terminam às 23h59 do dia 12 de janeiro por meio do site fapes.es.gov.br/nossabolsa. Os capixabas que já concluíram o Ensino Médio podem realizar a inscrição em um curso superior com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referentes aos anos de 2019 e 2020.
O edital é uma parceria da Fapes com a Sedu e investe mais de R$ 68 milhões. O valor será utilizado no período de até cinco anos, duração estimada dos cursos. A quantia é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e também do caixa da Sedu.
O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, comentou sobre o investimento do governo capixaba na ampliação do número de bolsas em 2022.
“A educação é um divisor de águas e oferece um futuro melhor para jovens e adultos. Acreditando nisso. O governador do Estado, Renato Casagrande, tem investido muito no Programa Nossa Bolsa. Já ofertamos mais de 15 mil bolsas, por meio do programa, que cresce a cada ano. Eram, em média, mil bolsas por ano, mas, com a abertura deste edital, a oferta do programa está sendo ampliada em 30%, com novas 1.300 vagas”, evidenciou Hoffmann.

AMPLIAÇÃO NA OFERTA DE CURSOS

A diretora-presidente da Fapes, Cristina Engel, explicou que o edital 2022 tem alguns diferenciais em relação aos anos anteriores. Um deles são os novos cursos disponiveis a partir da demanda dos capixabas: 
"Cursos que nós verificamos ter demanda no Estado, tanto em termos de oferta para empregabilidade quanto para o empreendedorismo, que são, principalmente, os cursos voltados para as áreas das engenharias. Então, a gente espera que com o novo número de bolsas, todas elas com cobertura de 100% das mensalidades, e com os novos cursos, que o Governo do Estado consiga cada vez mais atender à expectativa do jovem capixaba que mais precisa”, pontuou Cristina Engel.

QUEM PODE PARTICIPAR

Além de ter realizado uma das provas do Enem em 2019 ou 2020, o candidato deve ter renda familiar per capita de até um salário mínimo. Conforme o edital de seleção, é necessário também que  o estudante atenda a uma das condições a seguir:
  • Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;
  • Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
  • Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
  • Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;
  • Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.
Não poderão concorrer aqueles que já tenham sido beneficiários do programa e quem já concluiu qualquer curso de graduação.

PRIORIDADE DE INGRESSO

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida

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