Mãe pede ajuda para achar cão de filha com necessidades especiais em Iúna

O cachorro Ted está desaparecido desde o último sábado (18), em Iúna Crédito: Arquivo pessoal

Atualização Nesta sexta-feira (24), a mãe de Ister informou que "Ted" foi localizado e já voltou para a casa da família.

O cachorro identificado como "Ted" está desaparecido desde o último sábado (18), após fugir de casa no bairro Quilombo, em Iúna , no Sul do Estado . Segundo a dona de casa, Tatiane de Oliveira, mãe de Ister Teixeira de Oliveira, a filha de 21 anos, tem necessidades especiais, e está desesperada à procura do cão. E, por isso, pede ajuda para encontrá-lo e assim acalmar a filha.

Para a reportagem, a mãe de Ister disse que ela não está comendo, bebendo e dormindo. “Não sabemos mais o que fazer e nem para onde ir. A minha filha é especial, tem 21 anos, mas a mentalidade é igual de uma criança. Ela só chama pelo cachorro Ted”, relatou com a voz embargada.

Segundo Tatiane, o cachorro estava com a família há um ano e era a maior felicidade da filha. No entanto, no sábado (18), o pai de Ister abriu a porta de casa para levar o lixo na rua, e foi nesse momento que o animal fugiu. Depois disso, buscas foram feitas pelas ruas e até a população ajudou, porém, sem sucesso.

"Não importa onde for, no lugar que estiver o cachorro, nós vamos buscar. Precisamos fazer essa criança sorrir, ficar alegre de novo" Tatiane de Oliveira - Dona de casa

O cachorro Ted estava há um ano vivendo com a família de Iúna Crédito: Arquivo pessoal

A mãe informou, ainda, que Ister é aluna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Iúna e, há duas semanas, saiu de uma depressão. Contudo, a doença está voltando devido à tristeza que a jovem sente com a falta do animal. “Esse feriado (de carnaval) foi o pior das nossas vidas”, falou.

Quem encontrar o animal ou tiver alguma pista pode entrar em contato com a Tatiane pelo número (28) 99952-7759 ou com o Jonas (28) 99963-3772.

Encontrado

O cachorro chamado “Ted” foi encontrado na manhã dessa quinta-feira (23) em um barranco no bairro Quilombo. Agora, a alegria da jovem Ister foi retomada.

O locutor Mateus Reis, que é parente da família, contou que um morador da região gravou um vídeo de um cachorro nos fundos da casa dele, em cima de um barranco, no meio do mato. E, depois, enviou para os responsáveis pelo cão que os reconheceu. Confira a seguir:

A mãe da Ister, a dona de casa, Tatiane de Oliveira, disse que a filha está muito feliz. “Está rindo de novo, a alegria dela voltou e de todos nós também”, comentou.

Tatiane ressaltou que o cachorro está bem e sem ferimentos. “Perder o ‘Ted’ foi como perder uma pessoa da família, que bom que encontramos ele”, completou.