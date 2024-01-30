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2 e 3 de fevereiro

Mãe faz evento gospel de graça para homenagear filho morto no Sambão

"Chamados para fora da caixa" vai contar com pregações e louvores, além da participação de pastores e artistas, visando a evangelizar jovens
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jan 2024 às 19:53

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 19:53

Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto
Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Reprodução
O dia 1ª de fevereiro de 2023 era para ser mais um dia festivo, quando ocorria o ensaio das escolas de samba do Carnaval de Vitória, mas virou um momento de tristeza para a vereadora Patricia Crizanto, que teve o filho assassinado no Sambão do Povo. Um ano depois, ela tenta transformar o luto em novas memórias e organiza um evento gospel para evangelizar jovens. 
Marcado para os dias 2 e 3 (sexta-feira e sábado), o evento "Chamados para fora da caixa" vai acontecer no Ginásio Municipal Poliesportivo Osvaldo Ruy, na Avenida Anésio José Simões, em São Torquato, Vila Velha, às 19h, nos dois dias. A entrada é gratuita. 
Estão confirmados os cantores: Gladslayne e Banda, Ronan Sabadini e banda, Lidia Rodrigues, Adlin Rodrigues, Northon, Lorrayne Couto, Billy Wilkerson, Diego Henrique, além do pastor Juliano Almeida
A iniciativa do evento partiu da mãe da parlamentar, Joana Jô, que é avó de Pedro Henrique Crizato, assassinado do Sambão do Povo no ano passado, junto às Igrejas e Instituto Pedro Crizato (IPC).
Mãe faz evento gospel de graça para homenagear filho morto no Sambão
"O propósito é que a gente consiga mostrar para os jovens que as coisas são muito repentinas, principalmente nesse momento de festa, onde tem muita opção, e muitas acabam optando por bebida. Queremos que eles entendam que intolerância tem levado muitos jovens", contou a vereadora e mãe de Pedro.
"Eles precisam refletir que a vida deles importa, vejam quanto a familia sofre quando perdemos um filho, neto, sobrinho. Queremos que eles entendam a importância deles"
Patricia Crizanto - Vereadora
Mãe faz evento gospel de graça para homenagear filho morto no Sambão do Povo, em Vitória
Mãe faz evento golpel de graça para homenagear filho morto no Sambão doPovo, em Vitória Crédito: Reprodução
Segundo a Patrícia, outro objetivo é fazer do evento um local onde mães que estão em luto possam receber abraço e consolo. 

Evento renomeado

O IPC, inicialmente, se chamaria, Instituto Projeto e Caminhos, mas foi renomeado com o nome de Pedro Henrique após o assasinato do jovem.
"Era um projeto que estava no papel para oferecer reforço escolar, música, estudo, esporte, porém, depois do que aconteceu ele tomou mais força e recebeu o nome do meu fiho", informou Patrícia. 
Além de envolver os adolescentes em atividades que ajudem a focar em um caminho positivo na vida, o Instituto é também onde mãe que perderam filhos ajudam a mudar a história de outros jovens. "Muitas mães da comunidade que perderam os filhos vem voluntariar, junto das pessoas da comunidade", explicou a parlamentar. 

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