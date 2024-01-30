Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Reprodução

O dia 1ª de fevereiro de 2023 era para ser mais um dia festivo, quando ocorria o ensaio das escolas de samba do Carnaval de Vitória, mas virou um momento de tristeza para a vereadora Patricia Crizanto, que teve o filho assassinado no Sambão do Povo. Um ano depois, ela tenta transformar o luto em novas memórias e organiza um evento gospel para evangelizar jovens.

Marcado para os dias 2 e 3 (sexta-feira e sábado), o evento "Chamados para fora da caixa" vai acontecer no Ginásio Municipal Poliesportivo Osvaldo Ruy, na Avenida Anésio José Simões, em São Torquato, Vila Velha, às 19h, nos dois dias. A entrada é gratuita.

Estão confirmados os cantores: Gladslayne e Banda, Ronan Sabadini e banda, Lidia Rodrigues, Adlin Rodrigues, Northon, Lorrayne Couto, Billy Wilkerson, Diego Henrique, além do pastor Juliano Almeida

A iniciativa do evento partiu da mãe da parlamentar, Joana Jô, que é avó de Pedro Henrique Crizato, assassinado do Sambão do Povo no ano passado, junto às Igrejas e Instituto Pedro Crizato (IPC).

Your browser does not support the audio element. Mãe faz evento gospel de graça para homenagear filho morto no Sambão

"O propósito é que a gente consiga mostrar para os jovens que as coisas são muito repentinas, principalmente nesse momento de festa, onde tem muita opção, e muitas acabam optando por bebida. Queremos que eles entendam que intolerância tem levado muitos jovens", contou a vereadora e mãe de Pedro.

"Eles precisam refletir que a vida deles importa, vejam quanto a familia sofre quando perdemos um filho, neto, sobrinho. Queremos que eles entendam a importância deles" Patricia Crizanto - Vereadora

Mãe faz evento golpel de graça para homenagear filho morto no Sambão doPovo, em Vitória Crédito: Reprodução

Segundo a Patrícia, outro objetivo é fazer do evento um local onde mães que estão em luto possam receber abraço e consolo.

Evento renomeado

O IPC, inicialmente, se chamaria, Instituto Projeto e Caminhos, mas foi renomeado com o nome de Pedro Henrique após o assasinato do jovem.

"Era um projeto que estava no papel para oferecer reforço escolar, música, estudo, esporte, porém, depois do que aconteceu ele tomou mais força e recebeu o nome do meu fiho", informou Patrícia.