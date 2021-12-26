Mãe conta como se tornou especialista em felicidade após tragédia com o filho

Ao longo desses quase três anos, Flavia, que é fundadora do BeHappier Group e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, aprofundou seus estudos sobre felicidade e se dedica a compartilhar a ideia de que é possível aprender a ser feliz, mesmo diante de tragédias e do fato de que a vida não é perfeita, mas vale a pena ser vivida.