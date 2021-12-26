Mãe conta como se tornou especialista em felicidade após tragédia com o filho

Após uma experiência traumática com o desabamento no Grand Parc, edifício onde morava em Vitória, e passar por um quadro depressivo, a publicitária Flavia da Veiga não poderia imaginar que haveria uma situação ainda mais difícil para enfrentar: seu filho, Caio Rodriguez, foi baleado e ficou paraplégico.
A tragédia, segundo ela, foi o momento de virada para a própria vida e motivo pelo qual, hoje, é uma especialista em felicidade. Caio sofreu o atentado no dia 30 de março de 2019, quando seguia pela Rodovia do Sol para a Ponta da Fruta, em Vila Velha, na casa de um amigo.
Já no bairro, foi baleado pelo policial militar Alex Lopes Neves, condenado no início deste ano por tentativa de homicídio a mais de 12 anos de prisão. Flavia conta que o momento agora é de cálculo da indenização.
Ao longo desses quase três anos, Flavia, que é fundadora do BeHappier Group e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, aprofundou seus estudos sobre felicidade e se dedica a compartilhar a ideia de que é possível aprender a ser feliz, mesmo diante de tragédias e do fato de que a vida não é perfeita, mas vale a pena ser vivida.