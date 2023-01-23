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"Macaco branco" é flagrado em Cachoeiro e intriga moradores

Segundo o biólogo Helimar Rabelo, não é comum encontrar animais dessa espécie de pelagem toda branca: "É um animal albino, uma mutação genética"
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jan 2023 às 13:26

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 13:26

Acostumada a ver pequenos macacos-saguis próximos de sua casa em busca de frutas para se alimentar, Cleide Vieira, moradora do bairro Gilson Carone, se surpreendeu ao flagrar um com a pelagem branquinha na tarde deste domingo (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o biólogo Helimar Rabelo, não é comum encontrar animais da espécie com essa coloração.
Cleide achou curioso e contou que nunca havia visto o macaco branco, fato que também surpreendeu outros moradores. “Vi ontem à tarde e achei diferente, primeira vez que vi um assim. Tem uma matinha próxima da minha casa e no quintal há frutas. Eles costumam aparecer por aqui”, contou a moradora.
O biólogo disse que apesar de não ser comum flagrar um sagui assim, pode acontecer. “É um animal albino, uma mutação genética. Em Atílio Vivácqua foi visto um assim há alguns anos”, comentou.

Leucismo

O biólogo Daniel Gosser Motta conversou e explicou para a reportagem de A Gazeta, que o sagui branco em questão também apresenta características de leucismo, pois a cor dos olhos se mantém. 
Segundo ele, a coloração nos animais é uma fator muito importante. "Principalmente se tratando da camuflagem deles, que vai garantir uma maior chance de sobrevivência na natureza. Em raras exceções, o animal pode nascer albino. Um animal albino possui uma mutação genética que impede a produção de melanina em todas as partes do corpo", disse.
Contudo, Motta apontou que existe uma segunda mutação genética rara que também afeta a produção de melanina no animal e que, de acordo com ele, muitas pessoas confundem com o albinismo, que é o leucismo.
Sendo assim, informou as diferenças de ambos. "O animal albino não produz melanina em todas as partes do corpo, inclusive nos olhos, o que os conferem uma coloração avermelhada/roseada. Outra característica dos animais albinos é que geralmente eles são muito sensíveis à luz e podem ter inclusive problemas de visão pela ausência de melanina em suas íris. Já o animal leucístico, portador do leucismo, não possui melanina na maior parte do corpo, mas a cor dos olhos se conserva, como a do animal do vídeo", concluiu.

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