Lotomania vai ter três sorteios semanais a partir desta sexta-feira

Para apostar na Lotomania, basta escolher 50 números entre 100 disponíveis ou pedir a Surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O apostador também tem a opção de realizar a aposta espelho, uma nova aposta em que o sistema seleciona os demais números. Dessa maneira, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa. O valor da aposta única é de R$ 2,50.