Lotomania vai ter três sorteios semanais a partir desta sexta-feira

Atenção, apostadores! A partir desta sexta-feira (1º), a Lotomania — que comemora 22 anos no sábado (2) — terá mais um sorteio semanal. A modalidade lotérica também sofreu mudanças nos dias da semana dos concursos: deixam se ser às terças e sextas e passam a ser às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h. Com a modificação, o jogador terá mais uma chance na semana para apostar.
Confira o novo calendário de jogos das Loterias Caixa:
LOTOMANIA ACUMULADA:
A Lotomania estreia o novo calendário que traz três sorteios semanais nesta sexta-feira, com o concurso 2.218. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio no portal Loterias Caixa ou no aplicativo de mesmo nome.
COMO APOSTAR
Para apostar na Lotomania, basta escolher 50 números entre 100 disponíveis ou pedir a Surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O apostador também tem a opção de realizar a aposta espelho, uma nova aposta em que o sistema seleciona os demais números. Dessa maneira, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa. O valor da aposta única é de R$ 2,50.