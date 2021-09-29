Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo calendário

Lotomania vai ter três sorteios semanais a partir desta sexta-feira

Modalidade lotérica também sofreu mudanças nos dias da semana dos concursos: deixam se ser às terças e sextas e passam a ser às segundas, quartas e sextas-feiras

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:13

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

29 set 2021 às 15:13
Lotomania
A modalidade lotérica Lotomania terá mais um sorteio semanal Crédito: Reprodução | Caixa Econômica Federal
Atenção, apostadores! A partir desta sexta-feira (1º), a Lotomania — que comemora 22 anos no sábado (2) — terá mais um sorteio semanal. A modalidade lotérica também sofreu mudanças nos dias da semana dos concursos: deixam se ser às terças e sextas e passam a ser às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h.  Com a modificação, o jogador terá mais uma chance na semana para apostar. 
Confira o novo calendário de jogos das Loterias Caixa:
Calendário da Lotomania
Com mudança nos dias de sorteio da Lotomania, novo calendário de loterias foi divulgado pela Caixa Econômica Federal Crédito: Divulgação/ Caixa Econômica Federal

LOTOMANIA ACUMULADA: 

A Lotomania estreia o novo calendário que traz três sorteios semanais nesta sexta-feira, com o concurso 2.218. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio no portal Loterias Caixa ou no aplicativo de mesmo nome.

COMO APOSTAR

Para apostar na Lotomania, basta escolher 50 números entre 100 disponíveis ou pedir a Surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O apostador também tem a opção de realizar a aposta espelho, uma nova aposta em que o sistema seleciona os demais números. Dessa maneira, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa. O valor da aposta única é de R$ 2,50.

Veja Também

Caixa oferece crédito de R$ 300 a R$ 1 mil pelo celular

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães testa positivo para a Covid-19

Caixa sorteia prêmio de R$ 150 milhões da Lotofácil da Independência neste sábado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 03/05/2026
Imagem BBC Brasil
Shakira no Rio: as imagens do show em 'Lobacabana'
Serra x Sport-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Serra vence Sport-ES e se recupera de derrota na estreia da Copa ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados